Протягом доби 19 вересня до поліції надійшло 57 заяв та повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Від початку передвиборчої кампанії вже зафіксували 438 заяв та відкрили 43 кримінальних провадження. Найбільше порушень стосуються ведення агітації та підкупу виборців.

Загалом правоохоронці вже склали 6 протоколів щодо адміністративних порушень. Про це повідомила пресслужба МВС.

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Які порушення зафіксувала поліція

Станом на 20 вересня до поліції вже надійшло понад 400 заяв щодо виборчого процесу. Зокрема, 123 повідомлення стосуються порушення порядку ведення агітації, 49 – підкупу виборців, близько 60 – правил розміщення та псування агітматеріалів.

Де зафіксували найбільше повідомлень за добу:

У Закарпатській та Київській областях – 10;

у Волинській – 7;

в Одеській – 6;

у Дніпропетровській – 5;

у Донецькій – 4;

у Києві – 3;

у Миколаївській, Херсонській та Чернігівській – по 2;

у Кіровоградській, Луганській, Львівській, Рівненській, Сумській та Харківській – по 1.

Наразі до реєстру внесли відомості щодо 43 кримінальних правопорушень. З них 25 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 18 – з виборчим процесом.

Місцеві вибори 2020: що відомо

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.

До 24 вересня партії мають висунути своїх кандидатів та подати до окружної комісії документи для їх реєстрації.

Передвиборчу агітацію кандидати можуть проводити до 22 жовтня.



Які заяви надійшли до поліції щодо виборчого процесу / Інфографіка Нацполіції