Підкуп виборців та псування агітматеріалів: які порушення фіксують перед виборами
Протягом доби 19 вересня до поліції надійшло 57 заяв та повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Від початку передвиборчої кампанії вже зафіксували 438 заяв та відкрили 43 кримінальних провадження. Найбільше порушень стосуються ведення агітації та підкупу виборців.
Загалом правоохоронці вже склали 6 протоколів щодо адміністративних порушень. Про це повідомила пресслужба МВС.
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Які порушення зафіксувала поліція
Станом на 20 вересня до поліції вже надійшло понад 400 заяв щодо виборчого процесу. Зокрема, 123 повідомлення стосуються порушення порядку ведення агітації, 49 – підкупу виборців, близько 60 – правил розміщення та псування агітматеріалів.
Де зафіксували найбільше повідомлень за добу:
- У Закарпатській та Київській областях – 10;
- у Волинській – 7;
- в Одеській – 6;
- у Дніпропетровській – 5;
- у Донецькій – 4;
- у Києві – 3;
- у Миколаївській, Херсонській та Чернігівській – по 2;
- у Кіровоградській, Луганській, Львівській, Рівненській, Сумській та Харківській – по 1.
Наразі до реєстру внесли відомості щодо 43 кримінальних правопорушень. З них 25 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 18 – з виборчим процесом.
Місцеві вибори 2020: що відомо
- Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.
- Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.
- До 24 вересня партії мають висунути своїх кандидатів та подати до окружної комісії документи для їх реєстрації.
- Передвиборчу агітацію кандидати можуть проводити до 22 жовтня.
Які заяви надійшли до поліції щодо виборчого процесу / Інфографіка Нацполіції