В Васильковском районе Киевской области одного из кандидатов на пост главы ОТО заподозрили в попытках подкупить своих избирателей. Сейчас следователи проводят расследование.

Горе-кандидату уже объявили подозрение. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

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Мужчина вместе с сообщницей раздавал деньги в конвертах учителям местной школы. Таким образом, политик их якобі поздравил.

Подозреваемый раздавал по тысяче гривен

Голос за себя мужчина оценил в тысячу гривен, рассказали правоохранители. Полицейские нашли вещественные доказательства подкупа.

Теперь кандидату "светит" не должность главы общины, а лишение свободы сроком до 7 лет.

Сеть по подкупу избирателей раскрыли в Одессе

Отметим, что недавно целую сеть по подкупу избирателей раскрыли в Одессе. Там тоже за голос одного из кандидатов в мэры предлагали по 1 тысяче гривен. Всего на подкуп избирателей планировали потратить 45 тысяч долларов.

Обратите внимание! Общегосударственные местные выборы в Украине проведут 25 октября. На них украинцы будут голосовать за депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских глав.