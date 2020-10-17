Покупал голоса за деньги: на Киевщине кандидата в главы ОТО подозревают в подкупе избиратей
В Васильковском районе Киевской области одного из кандидатов на пост главы ОТО заподозрили в попытках подкупить своих избирателей. Сейчас следователи проводят расследование.
Горе-кандидату уже объявили подозрение. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.
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Мужчина вместе с сообщницей раздавал деньги в конвертах учителям местной школы. Таким образом, политик их якобі поздравил.
Подозреваемый раздавал по тысяче гривен
Голос за себя мужчина оценил в тысячу гривен, рассказали правоохранители. Полицейские нашли вещественные доказательства подкупа.
Теперь кандидату "светит" не должность главы общины, а лишение свободы сроком до 7 лет.
Сеть по подкупу избирателей раскрыли в Одессе
Отметим, что недавно целую сеть по подкупу избирателей раскрыли в Одессе. Там тоже за голос одного из кандидатов в мэры предлагали по 1 тысяче гривен. Всего на подкуп избирателей планировали потратить 45 тысяч долларов.