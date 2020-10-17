Купував голоси за гроші: на Київщині кандидата у голови ОТГ підозрюють у підкупі виборців
У Васильківському районі Київської області одного з кандидатів на посаду голови ОТГ запідозрили у спробах підкупити своїх виборців. Нараз слідчі проводять рослідування.
Горе-кандидату вже оголосили підозру. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.
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Чоловік разом зі спільницею роздавав гроші у конвертах вчителям місцевої школи. Таким чином, політик їх начебто привітав.
Підозрюваний роздавав по тисячі гривень
Голос за себе чоловік оцінив у тисячу гривень, розповіли правоохоронці. Поліцейські знайшли речові докази підкупу.
Тепер кандидату "світить" не посада голови громади, а позбавлення волі терміном до 7 років.
Мережу з підкупу виборців розкрили в Одесі
Зазначимо, що нещодавно цілу мережу з підкупу виборців розкрили в Одесі. Там теж за голос одного з кандидатів у мери пропонували по 1 тисячі гривень. Загалом на підкуп виборців планували витратити 45 тисяч доларів.