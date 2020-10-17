У Васильківському районі Київської області одного з кандидатів на посаду голови ОТГ запідозрили у спробах підкупити своїх виборців. Нараз слідчі проводять рослідування.

Горе-кандидату вже оголосили підозру. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

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Чоловік разом зі спільницею роздавав гроші у конвертах вчителям місцевої школи. Таким чином, політик їх начебто привітав.

Підозрюваний роздавав по тисячі гривень

Голос за себе чоловік оцінив у тисячу гривень, розповіли правоохоронці. Поліцейські знайшли речові докази підкупу.

Тепер кандидату "світить" не посада голови громади, а позбавлення волі терміном до 7 років.

Мережу з підкупу виборців розкрили в Одесі

Зазначимо, що нещодавно цілу мережу з підкупу виборців розкрили в Одесі. Там теж за голос одного з кандидатів у мери пропонували по 1 тисячі гривень. Загалом на підкуп виборців планували витратити 45 тисяч доларів.

Зверніть увагу! Загальнодержавні місцеві вибори в Україні проведуть 25 жовтня. На них українці голосуватимуть за депутатів сільських, селищних і міських рад та сільських, селищних і міських голів.