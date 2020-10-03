Покупка голосов на выборах в Раду: в Черниговской области разоблачили преступную схему
Правоохранители 2 октября разоблачили схему подкупа голосов в пользу кандидата-мажоритарщика в городе Бахмач на Черниговщине. У должностного лица местной райгосадминистрации нашли списки избирателей и деньги.
Правоохранители предполагали, что чиновник Бахмацкой райгосадминистрации может быть причастен к подкупу избирателей в 208 округе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Черниговщины.
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Что нашли у чиновника
Затем полиция провела обыск в машине чиновника. В авто нашли доказательства, свидетельствующие о подкупе. В частности, списки избирателей с указанием так называемых "десятников" и 66 тысяч гривен.
Как информирует заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, бахмачского чиновника остановили, когда он развозил деньги "сотникам" и "десятникам".
По предварительным подсчетам полиции, "избирательная сетка" охватывает более 5 тысяч человек.
Что грозит чиновнику
Правоохранители расследуют уголовное производство в отношении подкупа избирателей. За такое правонарушение чиновника могут лишить свободы на 6 лет.
Кроме этого, полиция устанавливает других людей, которые могли быть причастны к схеме.
Смотрите видео, как правоохранители разоблачили схему покупки голосов:
Полиция обыскала авто чиновника / Фото Нацполиции