Правоохоронці 2 жовтня викрили схему підкупу голосів на користь кандидата-мажоритарника у місті Бахмач, що на Чернігівщині. У посадовця місцевої райдержадміністрації знайшли списки виборців та гроші.

Правоохоронці припускали, що посадовець Бахмацької райдержадміністрації може бути причетний до підкупу виборців у 208 окрузі. Про це повідомила пресслужба поліції Чернігівщини.

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Що знайшли у чиновника

Потім поліція провела обшук у машині чиновника. В авто знайшли докази, що можуть свідчити про підкуп. Зокрема, списки виборців із зазначенням так званих "десятників" та 66 тисяч гривень.

Як інформує заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало, бахмацького посадовця зупинили, коли той розвозив гроші "сотникам" і "десятникам".

За попередніми підрахунками поліції, "виборча сітка" охоплює понад 5 тисяч людей.

Зверніть увагу! Парламентські вибори в Україні відбулись 21 липня 2019 року. Місцеві вибори в країні пройдуть 25 жовтня 2020 року.

Що загрожує посадовцю

Правоохоронці розслідують кримінального провадження щодо підкупу виборців. За таке правопорушення чиновника можуть позбавити волі на 6 років.

Крім цього, поліція встановлює інших людей, що могли бути причетні до схеми.

Дивіться відео, як правоохоронці викрили схему купівлі голосів:



Поліція обшукала авто посадовця / Фото Нацполіції



Знайдені списки виборців / Фото Нацполіції