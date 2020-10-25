В полицию поступают первые жалобы на нарушения во время всеукраинского опроса 25 октября. Правоохранители отметили, что будут останавливать любые хулиганские попытки помешать проведению опроса.

Граждане жалуются на агитацию от интервьюеров, которые проводят опрос. Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает 24 канал.

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Любые хулиганские попытки, попытки повлиять на оперативную ситуацию, попытки угроз нашим гражданам полиция будет пресекать,

– подчеркнул Клименко.

Нарушения зафиксированы во время опроса

По слова Клименко, в Киеве хулиган перевернул урну с бланками опроса. Впоследствии в полиции уточнили, что мужчина подошел к волонтерам, которые проводили опрос, вырвал у них бюллетени и разбросал их.

На Волыни избиратели пожаловались на агитацию со стороны интервьюеров.

В Черкассах опрос проводили прямо на одном из избирательных участков.

Обратите внимание! Интервьюерам, проводящим опрос у избирательных участков, запрещено агитировать у участников за любую политическую силу или кандидата.

Клименко отметил, что более подробную информацию о нарушениях во время опроса 25 октября полиция обнародует во время вечернего брифинга.



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