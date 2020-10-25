У поліцію надходять перші скарги на порушення під час всеукраїнського опитування 25 жовтня. Правоохоронці наголосили, що зупинятимуть будь-які хуліганські спроби перешкодити проведенню опитування.

Громадяни скаржаться на агітацію від інтерв'юєрів, які проводять опитування. Про це під час брифінгу заявив глава Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє 24 канал.

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Будь-які хуліганські спроби, спроби вплинути на оперативну ситуацію, спроби погроз нашим громадянам поліція припинятиме,

– наголосив Клименко.

Які порушення зафіксовані під час опитування

За слова Клименка, у Києві хуліган перевернув урну з бланками опитування. Згодом у поліції уточнили, що чоловік підійшов до волонтерів, які проводили опитування, вирвав у них бюлетені та розкидав їх.

На Волині виборці поскаржилися на агітацію з боку інтерв'юєрів.

У Черкасах опитування проводили просто на одній з виборчих дільниць.

Зверніть увагу! Інтерв'юєрам, які проводять опитування біля виборчих дільниць, заборонено агітувати учасників за будь-яку політичну силу або кандидата.

Клименко наголосив, що детальнішу інформацію про порушення під час опитування 25 жовтня поліція оприлюднить під час вечірнього брифінгу.



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