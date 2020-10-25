В Черкассах всеукраинский опрос от Владимира Зеленского проводили непосредственно на одном из избирательных участков. Членов комиссии об этом попросили волонтеры.

Представительница избирательной комиссии №711040 лично раздавала людям бланки для опроса. Об этом заявили в Комитете избирателей Украины.

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В сообщении отмечается, что это была просьба волонтеров. Именно они и оставили необходимые бланки.

Справка. В Украине 25 октября 2020 года происходят местные выборы. Впрочем, на некоторых участках процесс голосования проходит с нарушениями. О наиболее распространенных из них – читайте здесь.

Ранее глава МВД Арсен Аваков утверждал, что проведение опросов на избирательных участках не нарушает действующее законодательство. Впрочем, делать это нужно после голосования и за пределами участков.

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Вопросы для опроса от Зеленского / Инфографика 24 канала