В Черкассах избирателей опрашивали прямо на избирательном участке, – КИУ
В Черкассах всеукраинский опрос от Владимира Зеленского проводили непосредственно на одном из избирательных участков. Членов комиссии об этом попросили волонтеры.
Представительница избирательной комиссии №711040 лично раздавала людям бланки для опроса. Об этом заявили в Комитете избирателей Украины.
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В сообщении отмечается, что это была просьба волонтеров. Именно они и оставили необходимые бланки.
Ранее глава МВД Арсен Аваков утверждал, что проведение опросов на избирательных участках не нарушает действующее законодательство. Впрочем, делать это нужно после голосования и за пределами участков.
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