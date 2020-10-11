Чем ближе местные выборы, тем активнее становится политическая агитация. Одна из самых популярных сейчас – в соцсетях. И уже не только в привычных для украинцев Фейсбуке или ютубе, а новой сети – TikTok.

Одним из активных ее "покорителей" стал Виталий Кличко. Во время карантина мэр Киева показывал ремонт Шулявского моста, делал себе прическу и даже развлекался на детской площадке. Больше о политиках, осваивающих TikTok, – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Видеоролики Ирины Верещук в TikTok

Некоторые из кандидатов, чтобы отличаться от других даже устроили видеобатл, например Ирина Верещук.

Кандидат в мэры Киева Ирина Верещук выложила видео в TikTok:

Эксперты уверены, что Ирина Верещук сделала такой жест для того, чтобы привязаться к более сильному кандидату.

"Если она будет атаковать действующего мэра Киева, будет привязка Верещук – Кличко в одном коммуникационном сообщении", – отметила исследовательница вирусного контента в соцсетях Оксана Мороз.

И объяснила, что так Ирина Верещук быстрее достучится до его электората и донесет какие-то сообщения, которые хочет. В этом случае это висмеивание, подколки.

Политики используют TikTok для образа "молодых и прогрессивных"

По словам эксперта, политики используют Тикток, потому что таким образом хотят создавать для себя образ "молодых и прогрессивных". Поэтому это модная тема, которую политики хорошо могут использовать для интересной картинки для медиа.

Поэтому если мы говорим о ТікТок, то скорее не об эффективности, не о голосах. Мы говорим именно, чтобы подолнить образ и создать информационный повод,

– рассказала Оксана Мороз.

Активизировались накануне выборов еще несколько народных депутатов из разных фракций. Например, Олег Ляшко в первой своей заметке показав, кто на платформе хозяин и "ворвался" в TikTok со словами "Ну что, скотиняки, не ждали? А я здесь."

Олег Ляшко создал аккаунт в TikTok: первое видео

На странице у Алексея Гончаренко – более серьезный контент. Нардеп от "европейской солидарности" дает в TikTok советы: что делать, если вы столкнулись с буллингом, комментирует поборы в школах, а также подсчитывает, сколько стоит обед в столовой Верховной Рады.

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Однако не только нардепы или кандидаты на местных выборах соревнуются за привлечение внимания в соцсетях. Фактически, пользователи видят в Фейсбуке двух президентов. Петр Порошенко всегда хочет выглядеть не хуже, чем Владимир Зеленский.

Порошенко не может остаться без мысли, что он не президент. И всячески стремится вернуться, подчеркнуть, быть президентом для своего электората,

– отметила исследовательница вирусного контента в соцсетях.

Политики пользуются ботофермами в соцсетях

Однако насколько действенны методы воздействия на электорат через соцсети отследить сложно. Тем более, говорят эксперты, большинство политиков грешат в честности "лайков и комментариев". То есть, пользуются ботофермами – специально проплаченными пользователями, которые создают активность под постами кандидатов.

Это легко проанализировать. Надо просто зайти на "подозрительный " аккаунт, с которого активно комментируют. Обычно у ботов нет фотографий и сообщений.