Чим ближче місцеві вибори, тим актівнішою стає політична агітація. Одна з найпопулярніших нині – у соцмережах. І вже не лише у звичних для українців фейсбуці чи ютубі, а новій мережі – TikTok.

Одним з активних її "підкорювачів" став Віталій Кличко. Під час карантину мер Києва показував ремонт Шулявського мосту, робив собі зачіску та навіть розважався на дитячому майданчику. Більше про політиків, які освоюють TikTok, – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Відеоролики Ірини Верещук в TikTok

Дехто з кандидатів, аби вирізнитись від інших навіть влаштував відеобатл, як-от Ірина Верещук.

Кандидатка в мери Києва Ірина Верещук виклала відео в TikTok:

Експерти впевнені, що Ірина Верещук зробила такий жест для того, аби прив'язатися до сильнішого кандидата.

"Якщо вона атакуватиме чинного мера Києва, буде прив'язка Верещук-Кличко в одному комунікаційному повідомленні", – відзначила дослідниця вірусного контенту в соцмережах Оксана Мороз.

І пояснила, що так Ірина Верещук швидше достукається до його електорату та донесе якісь повідомлення, які хоче. В цьому випадку це висміювання, підколки.

Політики використовують TikTok задля образу "молодих і прогресивних"

За словами експертки, політики використовують ТікТок, бо таким чином хочуть створювати для себе образ "молодих і прогресивних". Відтак це модна тема, яку політики гарно можуть використати для цікавої картинки для медіа.

Тому якщо ми говоримо про ТікТок, то швидше не про ефективність, не про голоси. Ми говоримо саме, щоб доформувати образ і створити інформаційний привід,

– розповіла Оксана Мороз.

Активізувалися напередодні виборів ще декілька народних депутатів з різних фракцій. Наприклад, Олег Ляшко у першому своєму дописі показав, хто на платформі хазяїн і "ввірвався" в TikTok зі словами "Ну що, скотиняки, не чекали? А я тут."

Олег Ляшко створив акаунт у TikTok: перше відео

На сторінці в Олексія Гончаренка – серйозніший контент. Нардеп від "Європейської солідарності" дає у TikTok поради: що робити, якщо ви зіткнулися з булінгом, коментує побори в школах, а також підраховує, скільки коштує обід в їдальні Верховної Ради.

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Однак не тільки нардепи або кандидати на місцевих виборах змагаються за привернення уваги у соцмережах. Фактично, користувачі бачать у Фейсбуці двох президентів. Петро Порошенко завжди хоче виглядати не гірше, ніж Володимир Зеленський.

Порошенко не може лишитися тієї думки, що він не президент. І всіляко прагне повернутися, підкреслити, бути президентом для свого електорату,

– зазначила дослідниця вірусного контенту в соцмережах.

Політики користуються ботоферами в соцмережах

Однак наскільки дієві методи впливу на електорат через соцмережі відстужити складно. Тим паче, кажуть експерти, більшість політиків грішать в чесності "лайків та коментарів". Тобто, користуються ботофермами – спеціально проплаченими користувачами, які створюють активність під постами кандидатів.

Це легко проаналізувати. Треба просто зайти на "підозрілий" акаунт, з якого активно коментують. Зазвичай у ботів немає фотографій та дописів.