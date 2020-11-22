В Полтаве члены участковых избирательных комиссий получили сообщение с призывом не приходить на выборы. Также такое смс поступило и одному из избирателей.

Людей пытались запугать полицией в смс

Отправитель сообщений неизвестен, подписан как Poltava. Об этом информирует Гражданская сеть ОПОРА.

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В смс говорится, что тех, кто получил продуктовые наборы, на участках якобы ждет полиция. Сообщения поступили всем одновременно – в 7:31. Их получили члены трех УИК и даже один из избирателей.



Смс с нарушениями в Полтаве / Фото ОПОРЫ

Сообщения поступили в то же время /Фото ОПОРЫ

Отправитель – неизвестный / Фото ОПОРЫ

Обратите внимание! В Полтаве 22 ноября выбирают во втором туре городского голову. Соревнуются Александр Мамай ("За майбутнє") и Сергей Иващенко ("Слуга народа").

Главное о голосовании 22 ноября:

За мэра 22 ноября голосуют в Дрогобыче, Никополе, Полтаве, Бердянске, Славянске, Днепре, Ужгороде, Львове, Черкассах, Николаеве и Ровно.

Во второй тур вышли 2 кандидата, которых поддержали больше всего избирателей. Чтобы победить, кандидат тоже должен получить большинство голосов, однако уже не обязательно, чтобы их было более 50%, как это было в первом туре.

В этом году второй тур проводят только в городах с населением более 75 тысяч человек.

Как безопасно голосовать на выборах / инфографика 24 канала