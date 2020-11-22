Нарушения через смс: в Полтаве получили сообщение с призывом не идти на выборы – фото
В Полтаве члены участковых избирательных комиссий получили сообщение с призывом не приходить на выборы. Также такое смс поступило и одному из избирателей.
Людей пытались запугать полицией в смс
Отправитель сообщений неизвестен, подписан как Poltava. Об этом информирует Гражданская сеть ОПОРА.
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В смс говорится, что тех, кто получил продуктовые наборы, на участках якобы ждет полиция. Сообщения поступили всем одновременно – в 7:31. Их получили члены трех УИК и даже один из избирателей.
Смс с нарушениями в Полтаве / Фото ОПОРЫ
Сообщения поступили в то же время /Фото ОПОРЫ
Отправитель – неизвестный / Фото ОПОРЫ
Главное о голосовании 22 ноября:
- За мэра 22 ноября голосуют в Дрогобыче, Никополе, Полтаве, Бердянске, Славянске, Днепре, Ужгороде, Львове, Черкассах, Николаеве и Ровно.
- Во второй тур вышли 2 кандидата, которых поддержали больше всего избирателей. Чтобы победить, кандидат тоже должен получить большинство голосов, однако уже не обязательно, чтобы их было более 50%, как это было в первом туре.
- В этом году второй тур проводят только в городах с населением более 75 тысяч человек.
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