Порушення через смс: у Полтаві отримали повідомлення із закликом не йти на вибори – фото
У Полтаві члени дільничних виборчих комісій отримали повідомлення із закликом не приходити на вибори. Також таке смс надійшло й одному з виборців.
Людей намагались залякати поліцією у смс
Відправник повідомлень невідомий, підписаний як Poltava. Про це інформує громадянська мережа ОПОРА.
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У смс мовиться, що на тих, хто отримав продуктові набори, на дільницях начебто чекає поліція. Повідомлення надійшли усім водночас – о 7:31. Їх отримали члени трьох ДВК та навіть один з виборців.
Смс з порушеннями у Полтаві / Фото ОПОРИ
Повідомлення надійшли у той самий час / Фото ОПОРИ
Відправник – невідомий / Фото ОПОРИ
Головне про голосування 22 листопада:
- За мера 22 листопада голосують у Дрогобичі, Нікополі, Полтаві, Бердянську, Слов'янську, Дніпрі, Ужгороді, Львові, Черкасах, Миколаєві та Рівному.
- У другий тур вийшли 2 кандидати, яких підтримали найбільше виборців. Аби перемогти, кандидат теж має отримати більшість голосів, проте вже не обов'язково, щоб їх було понад 50%, як це було у першому турі.
- Цього року другий тур проводять лише у містах з населенням у понад 75 тисяч людей.
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