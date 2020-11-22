У Полтаві члени дільничних виборчих комісій отримали повідомлення із закликом не приходити на вибори. Також таке смс надійшло й одному з виборців.

Людей намагались залякати поліцією у смс

Відправник повідомлень невідомий, підписаний як Poltava. Про це інформує громадянська мережа ОПОРА.

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У смс мовиться, що на тих, хто отримав продуктові набори, на дільницях начебто чекає поліція. Повідомлення надійшли усім водночас – о 7:31. Їх отримали члени трьох ДВК та навіть один з виборців.



Смс з порушеннями у Полтаві / Фото ОПОРИ

Повідомлення надійшли у той самий час / Фото ОПОРИ

Відправник – невідомий / Фото ОПОРИ

Зверніть увагу! У Полтаві 22 листопада обирають у другому турі міського голову. Змагаються Олександр Мамай ("За Майбутнє") та Сергій Іващенко ("Слуга народу").

Головне про голосування 22 листопада:

За мера 22 листопада голосують у Дрогобичі, Нікополі, Полтаві, Бердянську, Слов'янську, Дніпрі, Ужгороді, Львові, Черкасах, Миколаєві та Рівному.

У другий тур вийшли 2 кандидати, яких підтримали найбільше виборців. Аби перемогти, кандидат теж має отримати більшість голосів, проте вже не обов'язково, щоб їх було понад 50%, як це було у першому турі.

Цього року другий тур проводять лише у містах з населенням у понад 75 тисяч людей.



Як безпечно голосувати на виборах / Інфографіка 24 каналу