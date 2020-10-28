О причинах поражения Ляшко на местных выборах, вероятном объединении "Слуги народа" и ОПЗЖ и увольнении министров – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской говорили украинский политолог Олег Саакян и редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Также обсуждали местные выборы в украине и предварительные результаты. В эфире 24 канала Саакян пояснил, что есть 3 причины поражения Ляшко.

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Олег Саакян: Для Ляшко сейчас ситуация досадная, но, я думаю, он не пропадет. Он останется в украинской политике и мы его еще увидим. Мне кажется, несколько причин поражения есть.

► Виртуальная кампания

Во-первых, у Ляшко была кампания больше виртуальная, чем физическая. Он присутствовал в медиа, фейсбуке, ютубе, и своей эпатажностью и через национальные каналы пытался выиграть на выборах. В то же время Гунько присутствовал больше "на земле".

► Люди уже не хотят шоу

Во-вторых, захватило волну разочарований после прошедших парламентско-президентских выборов. Он эпатажный политик, шоу-политик, но тренд изменился – люди хотят меньше шоу. Мы видим даже Попова в Киеве, где не только можем предположить, что сетки сыграли и определенный скрытый избиратель, но и запрос на серьезного, стабильного хозяйственника – чтобы он тлел в обществе. Ляшко был вне трендов этих выборов.

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► Голосовали за местных политиков

В-третьих, голосование было за локальных политиков, а не общенациональных. Все же, люди голосовали за местных, тех, кто есть в регионе, рядом. Парадокс в том, что голосуют за коррупционеров из-за того, что он "свой", местный. Думают, что уже наворовался и воровать больше не будет. Люди придумают себе множество оправданий, чтобы проголосовать за того, кто рядом.

Важно! Олег Ляшко баллотировался в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области. Его главными соперниками были Анатолий Гунько от партии "Слуга народа" и самовыдвиженка Людмила Давыденко.

О вероятном объединении "слуг" с ОПЗЖ

Севгиль Мусаева: Меня очень беспокоит, что происходит в восточных регионах. Не знаю, каким образом в ОП будут пытаться контролировать региональную политику, учитывая те пророссийские силы, которые могут формировать там большинство. Вероятно, "Слуге народа" придется объединяться с ОПЗЖ для того, чтобы создавать коалиции. Впереди сложная работа, чтобы выстроить региональную политику. Из-за этого есть информация, что должен быть уволен Трофимов, как один из заместителей председателя ОП.

Почему "Слуге народа", вероятнее всего, придется объединяться с ОПЗЖ – читайте по ссылке. Об увольнении министров

Севгиль Мусаева: Мне называли фамилию Криклия (министр инфраструктуры – 24 канал) как человека, которым недовольны. Есть желание у некоторых игроков убрать Буславец, министра энергетики. Был сценарий, по которому Игорь Палица мог стать новым премьером или вице-премьером. Называли даже кандидатуры людей, которые могли стать министрами в новом правительстве. Сейчас такой вариант маловероятен – из-за результата партии "За майбутнє".

Подробнее об увольнении министров – читайте в материале 24 канала.

О жестких последствиях решения КСУ

Севгиль Мусаева: власти должны мгновенно и очень жестко отреагировать на решение КСУ. Это решение является беспрецедентным. Это не о разрушении антикоррупционной реформы, это о разрушении государственности и, к сожалению, поддержка запада этим решением фактически разрушена. Я думаю, что здесь можно говорить о том, что КСУ толкает нас не просто во времена Януковича. Это совершенно точно толкает нас в сторону России.

Мусаева заявила, что Украина может просить деньги у Кремля в трудной ситуации – подробнее здесь.