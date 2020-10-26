Довыборы в Верховную Раду на Черниговщине: в 208 округе пока побеждает не Ляшко
Кроме общегосударственных местных выборов в Черниговской области выбирали и депутата Верховной Рады. Парламентарием от 208 округа был Валерий Давиденко. Нардепа от группы "Доверие" нашли мертвым в конце мая.
Согласно официальным результатам, которые обнародовали на сайте ЦИК в ночь на 26 октября, на довыборах лидирует представитель "Слуги народа" Анатолий Гунько. Однако подсчитали лишь 11% протоколов. Об этом сообщает 24 канал.
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Текущие результаты промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область):
- Анатолий Гунько, "Слуга народа" – 35,35% голосов
- Олег Ляшко, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 34,03%
- Людмила Давыденко, самовыдвиженка – 21,2%
У остальных кандидатов голосов менее 5%.
Кто баллотировался в 208 округе:
- Владимир Василевич – самовыдвиженец;
- Анатолий Григорьевич Гунько – "Слуга народа";
- Анатолий Николаевич Гунько – самовыдвиженец;
- Игорь Гунько – самовыдвиженец;
- Людмила Давыденко – самовыдвиженка;
- Иван Донец – Прогрессивная социалистическая партия Украины;
- Владлена Каплина – "Партия простых людей Сергея Каплина";
- Виктор Карпович – партия "Сам за себя";
- Василий Крутчак – "Право-консервативная партия Украины "Северный путь";
- Олег Ляшко – "Радикальная партия Олега Ляшко";
- Денис Нечипорук – "Товарищ";
- Владимир Нечипоренко – "Партия защитников Отечества";
- Алексей Оскер – самовыдвиженец;
- Михаил Побегай – самовыдвиженец;
- Иван Симоненко – "За Права Человека";
- Сергей Суханов – "Партия Сергея Суханова";
- Михаил Цисельский – самовыдвиженец;
- Виталий Черный – "Команда Сергея Минько".
Почему назначили довыборы в 208 округе?В 2019 году по этому округу в Верховную Раду прошел Валерий Давиденко. 23 мая 2020 нардепа из группы "Доверие" обнаружили мертвым в собственном офисе. У политика было огнестрельное ранение. Полиция расследует уголовное производство по статье умышленное убийство.
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