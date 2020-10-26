Кроме общегосударственных местных выборов в Черниговской области выбирали и депутата Верховной Рады. Парламентарием от 208 округа был Валерий Давиденко. Нардепа от группы "Доверие" нашли мертвым в конце мая.

Согласно официальным результатам, которые обнародовали на сайте ЦИК в ночь на 26 октября, на довыборах лидирует представитель "Слуги народа" Анатолий Гунько. Однако подсчитали лишь 11% протоколов. Об этом сообщает 24 канал .

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Текущие результаты промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область):

Анатолий Гунько, "Слуга народа" – 35,35% голосов

Олег Ляшко, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 34,03%

Людмила Давыденко, самовыдвиженка – 21,2%

У остальных кандидатов голосов менее 5%.

Явка на промежуточных выборах народного депутата 25 октября в 208 округе составила 50,03%.

Кто баллотировался в 208 округе:

Владимир Василевич – самовыдвиженец;

Анатолий Григорьевич Гунько – "Слуга народа";

Анатолий Николаевич Гунько – самовыдвиженец;

Игорь Гунько – самовыдвиженец;

Людмила Давыденко – самовыдвиженка;

Иван Донец – Прогрессивная социалистическая партия Украины;

Владлена Каплина – "Партия простых людей Сергея Каплина";

Виктор Карпович – партия "Сам за себя";

Василий Крутчак – "Право-консервативная партия Украины "Северный путь";

Олег Ляшко – "Радикальная партия Олега Ляшко";

Денис Нечипорук – "Товарищ";

Владимир Нечипоренко – "Партия защитников Отечества";

Алексей Оскер – самовыдвиженец;

Михаил Побегай – самовыдвиженец;

Иван Симоненко – "За Права Человека";

Сергей Суханов – "Партия Сергея Суханова";

Михаил Цисельский – самовыдвиженец;

Виталий Черный – "Команда Сергея Минько".