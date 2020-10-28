Про причини поразки Ляшка на місцевих виборах, ймовірне об'єднання "Слуги народу" і ОПЗЖ та звільнення міністрів – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською говорили український політолог Олег Саакян та редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Також обговорювали місцеві вибори в україні та попередні результати. В ефірі 24 каналу Саакян пояснив, що є 3 причини поразки Ляшка.

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Олег Саакян: Для Ляшка зараз ситуація прикра, але, я думаю, він не пропаде. Він залишиться в українській політиці і ми його ще побачимо. Мені здається, декілька причин поразки є.

► Віртуальна кампанія

По-перше, в Ляшка була кампанія більше віртуальна, ніж фізична. Він був присутній в медіа, фейсбуці, ютубі, і через свою епатажність та національні канали намагався виграти на виборах. Водночас Гунько був присутній більше "на землі".

► Люди вже не хочуть шоу

По-друге, захопило хвилю розчарувань після минулих парламентсько-президентських виборів. Він епатажний політик, шоу-політик, але тренд змінився – люди хочуть менше шоу. Ми бачимо навіть Попова в Києві, де не тільки можемо припустити, що сітки зіграли і певний прихований виборець, але й запит на серйозного, стабільного господарника – щоб він жеврів в суспільстві. Ляшко був поза трендів цих виборів.

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► Голосували за місцевих політиків

По-третє, голосування було за локальних політиків, а не загальнонаціональних. Все ж, люди голосували за місцевих, тих, хто є в регіоні, поруч. Парадокс в тому, що голосують за корупціонерів через те, що він "свій", місцевий. Думають, що вже накрався і красти більше не буде. Люди придумають собі безліч виправдань, щоб проголосувати за того, хто поруч.

Важливо! Олег Ляшко балотувався в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області. Його головними суперниками були Анатолій Гунько від партії "Слуга народу" та самовисуванка Людмила Давиденко.

Про ймовірне об'єднання "слуг" з ОПЗЖ

Севгіль Мусаєва: Мене дуже непокоїть, що відбувається у східних регіонах. Не знаю, у який спосіб в ОП намагатимуться контролювати регіональну політику, зважаючи на ті проросійські сили, які можуть формувати там більшість. Ймовірно, "Слузі народу" доведеться об'єднуватись з ОПЗЖ для того, щоб створювати коаліції. Попереду складна робота, щоб вибудувати регіональну політику. Через це є інформація, що має бути звільнений Трофімов, як один зі заступників голови ОП.

Чому "Слузі народу", найімовірніше, доведеться об'єднуватись з ОПЗЖ – читайте за посиланням. Про звільнення міністрів

Севгіль Мусаєва: Мені називали прізвище Криклія (міністр інфраструктури – 24 канал) як людини, якою незадоволені. Є бажання у деяких гравців прибрати Буславець, міністерку енергетики. Був сценарій, за яким Ігор Палиця міг стати новим прем'єром чи віцепрем'єром. Називали навіть кандидатури людей, які могли стати міністрами у новому уряді. Зараз такий варіант малоймовірний – через результат партії "За майбутнє".

Детальніше про звільнення міністрів – читайте у матеріалі 24 каналу.

Про жорсткі наслідки рішення КСУ

Севгіль Мусаєва: Влада має миттєво і дуже жорстко відреагувати на рішення КСУ. Це рішення є безпрецедентним. Це не про руйнування антикорупційної реформи, це про руйнування державності і, на жаль, підтримка заходу цим рішенням фактично зруйнована. Я думаю, що тут можна говорити про те, що КСУ штовхає нас не просто в часи Януковича. Це абсолютно точно штовхає нас в бік Росії.

Мусаєва заявила, що Україна може просити гроші у Кремля від скрути – детальніше тут.