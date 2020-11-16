У кількох населених пунктах України відбудуться повторні місцеві вибори. Зокрема, голосування проведуть у Борисполі, Новгород-Сіверському та Броварах. Дата повторних виборів у деяких містах вже відома.

Наразі визначили, що повторні вибори відбудуться у Київській, Чернігівській, Сумській та Вінницькій областях. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ЦВК.

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Коли та де відбудуться повторні місцеві вибори

Новгород-Сіверський — 17 січня 2021 року. Голосуватимуть за міського голову, адже обраний на виборах 25 жовтня — помер.

— 17 січня 2021 року. Голосуватимуть за міського голову, адже обраний на виборах 25 жовтня — помер. Бориспіль — 31 січня 2021 року. У місті теж відбудуться мерські вибори через смерть обраного міського голови.

— 31 січня 2021 року. У місті теж відбудуться мерські вибори через смерть обраного міського голови. Бровари — Дату ще не визначили. У місті суд призначив повторні вибори мера та депутатів міськради.

— Дату ще не визначили. У місті суд призначив повторні вибори мера та депутатів міськради. село Уланівка Вінницької області — Дата невідома. Повторно обиратимуть сільського голову через рішення суду.

Чому відбуваються повторні вибори

У ЦВК зазначили, що вибори можуть визнати такими, що не відбулись, якщо обрана людина відмовляється від мандату чи посади. Також якщо виборчий процес був зупинений через введення воєнного або надзвичайного стану тощо.

Зауважимо, в комісії наголосили, що партія має подати до ЦВК копію рішення про участь у виборах не пізніше як за 48 днів до дня голосування.

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