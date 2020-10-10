Центральна виборча комісія на засіданні затвердила порядок заповнення бюлетеня на місцевих виборах 25 жовтня. Для того, аби виборці не змарнували голос, Центрвиборчком оприлюднив навіть відеоінструкцію.

У затвердженому ЦВК документі є приклади правильного і неправильного голосування. Про це мовиться на сайті комісії.

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Як правильно проголосувати:

Щоб проголосувати за партію, потрібно у пустому квадраті бюлетеня – напроти обраної політичної сили – поставити будь-яку позначку.

Згодом потрібно обрати кандидата в депутати від цієї партії та вписати його номер у квадраті з трафаретом.

Зверніть увагу! Можна обрати лише одну політичну силу та лише одного кандидата, в іншому випадку – голос не буде зараховано.

Дивіться відео з інструкцією від ЦВК:

Вигляд бюлетеня затвердили наприкінці вересня

Сам вигляд виборчого бюлетеня ЦВК затвердила ще наприкінці вересня. Так, бюлетені будуть таких кольорів:

блакитний колір – вибори депутатів Верховної ради АР Крим, обласної ради;

світло-зелений колір – вибори депутатів районної ради;

світло-жовтий колір – вибори депутатів міської ради;

світло-сірий колір – вибори депутатів районної ради;

кремовий колір – вибори депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевий колір – вибори сільського, селищного, міського голови



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