Як правильно голосувати: ЦВК опублікувала відеороз'яснення
Центральна виборча комісія на засіданні затвердила порядок заповнення бюлетеня на місцевих виборах 25 жовтня. Для того, аби виборці не змарнували голос, Центрвиборчком оприлюднив навіть відеоінструкцію.
У затвердженому ЦВК документі є приклади правильного і неправильного голосування. Про це мовиться на сайті комісії.
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Як правильно проголосувати:
- Щоб проголосувати за партію, потрібно у пустому квадраті бюлетеня – напроти обраної політичної сили – поставити будь-яку позначку.
- Згодом потрібно обрати кандидата в депутати від цієї партії та вписати його номер у квадраті з трафаретом.
Дивіться відео з інструкцією від ЦВК:
Вигляд бюлетеня затвердили наприкінці вересня
Сам вигляд виборчого бюлетеня ЦВК затвердила ще наприкінці вересня. Так, бюлетені будуть таких кольорів:
- блакитний колір – вибори депутатів Верховної ради АР Крим, обласної ради;
- світло-зелений колір – вибори депутатів районної ради;
- світло-жовтий колір – вибори депутатів міської ради;
- світло-сірий колір – вибори депутатів районної ради;
- кремовий колір – вибори депутатів сільської, селищної ради;
- світло-рожевий колір – вибори сільського, селищного, міського голови
Як обиратимуть місцевих депутатів та мерів / Інфографіка 24 каналу
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