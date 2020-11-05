Вероятная фальсификация выборов во Львове: полиция открыла дело
Во Львове полиция открыла уголовное производство относительно возможной фальсификации выборов Львовской городской ТИК. Правоохранители допрашивают главу и всех членов Горизбиркома.
Правоохранители вызвали на допрос всех членов городской ТИК. Следователи требуют предоставить копии всей избирательной документации. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Какое уголовное производство открыли в полиции
- Следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство за подделку или незаконное изготовление избирательных документов.
- В полиции расследуют вероятную фальсификацию и уничтожение избирательной документации городской ТИК.
- Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 5 лет.
- Другой информации в полиции пока не сообщили.
Что говорят во Львовской ТИК
Глава Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий рассказал, что он действительно 4 ноября получил повестку о вызове в участок полиции. Всех членов городской ТИК также вызвали на допрос в течение последних двух дней.
Меня вызывают в Галицкий райотдел на 9 ноября. По какому делу – не могу сказать. В повестке указан только номер производства,
– добавил Слипецкий.
По словам чиновника, следователи требуют предоставить копии не только протоколов с результатами выборов во Львове, но и всех документов относительно избирательного процесса. Правоохранители могут изъять оригиналы избирательной документации только по решению суда, поэтому сейчас им предоставляют только копии документов.
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