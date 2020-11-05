Во Львове полиция открыла уголовное производство относительно возможной фальсификации выборов Львовской городской ТИК. Правоохранители допрашивают главу и всех членов Горизбиркома.

Правоохранители вызвали на допрос всех членов городской ТИК. Следователи требуют предоставить копии всей избирательной документации. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Какое уголовное производство открыли в полиции

Следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство за подделку или незаконное изготовление избирательных документов.

В полиции расследуют вероятную фальсификацию и уничтожение избирательной документации городской ТИК.

Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 5 лет.

Другой информации в полиции пока не сообщили.

Обратите внимание! Глава Львовской областной ТИК Андрей Лозинский обратился в полицию, потому что городская ТИК не предоставляла областную информацию относительно выборов депутатов во Львовский горсовет. В ответ на это глава Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий заявил, что на комиссию давят.

Что говорят во Львовской ТИК

Глава Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий рассказал, что он действительно 4 ноября получил повестку о вызове в участок полиции. Всех членов городской ТИК также вызвали на допрос в течение последних двух дней.

Меня вызывают в Галицкий райотдел на 9 ноября. По какому делу – не могу сказать. В повестке указан только номер производства,

– добавил Слипецкий.

По словам чиновника, следователи требуют предоставить копии не только протоколов с результатами выборов во Львове, но и всех документов относительно избирательного процесса. Правоохранители могут изъять оригиналы избирательной документации только по решению суда, поэтому сейчас им предоставляют только копии документов.