У Львові поліція відкрила кримінальне провадження щодо можливої фальсифікації виборів Львівською міською ТВК. Правоохоронці допитують голову та усіх членів міськвиборчкому.

Правоохоронці викликали на допит усіх членів міської ТВК. Слідчі вимагають надати копії всієї виборчої документації. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Яке кримінальне провадження відкрили у поліції

Слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за підробку або незаконне виготовлення виборчих документів.

У поліції розслідують ймовірну фальсифікацію та знищення виборчої документації міською ТВК.

Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 5 років.

Іншої інформації у поліції поки не повідомили.

Зверніть увагу! Голова Львівської обласної ТВК Андрій Лозинський звернувся в поліцію, бо міська ТВК не надавала обласній інформації щодо виборів депутатів до Львівської міськради. У відповідь на це голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький заявив, що на комісію тиснуть.

Що говорять у Львівській ТВК

Голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький розповів, що він й справді 4 листопада отримав повістку про виклик до відділку поліції. Усіх членів міської ТВК також викликали на допит упродовж останніх двох днів.

Мене викликають в Галицький райвідділ на 9 листопада. У якій справі – не можу сказати. У повістці вказаний лише номер провадження,

– додав Сліпецький.

За словами посадовця, слідчі вимагають надати копії не лише протоколів з результатами виборів у Львові, а й усіх документів щодо виборчого процесу. Правоохоронці можуть вилучити оригінали виборчої документації тільки за рішенням суду, тому наразі їм надають лише копії документів.