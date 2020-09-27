Представители одной из партий подделали подписи и документы членов другой партии. Это произошло в городе Волноваха Донецкой области.

26 сентября 2020 года в полицию города Волноваха поступило сообщение от представителя одной из политических партий о подделке подписей и документов членами другой политической партии. В полиции Донецкой области подтвердили, что это препятствует реализации избирательных прав. Об этом сообщили на сайте Полиции Донецкой области.

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Факт расследуют по статье 358 о подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыте или использовании Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

В полиции не сообщили, о каких партиях идет речь.

Местные выборы в Украине: самое важное

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

Местные выборы 2020 состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированной территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Выборы на Донбассе назначат в соответствии с украинским законодательством после деоккупации территорий.

Как будут выбирать местных депутатов и мэров / инфографика 24 канала