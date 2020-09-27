Представники однієї з партій перед виборами підробили підписи: деталі від поліції
Представники однієї з партій підробили підписи і документи членів іншої партії. Це сталося у місті Волноваха на Донеччині.
26 вересня 2020 року до правоохоронців міста Волноваха надійшло повідомлення від представника однієї з політичних партій про підробку підписів та документів членами іншої політичної партії. У поліції Донеччини ствердили, що це перешкоджає у реалізації виборчих прав. Про це повідомили на сайті Поліції Донеччини.
Актуально Продаж місць у виборчих списках і вихід нардепа Галушка: реакція "слуг" на скандал
Факт розслідують за статтею 358 про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.
У поліції не повідомили, про які партії йдеться.
Місцеві вибори в Україні: найважливіше
- 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня.
- Місцеві вибори 2020 відбудуться на усій території України, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
- Вибори на Донбасі призначать відповідно до українського законодавства після деокупації територій.
Як обиратимуть місцевих депутатів та мерів / Інфографіка 24 каналу