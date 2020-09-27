Представники однієї з партій підробили підписи і документи членів іншої партії. Це сталося у місті Волноваха на Донеччині.

26 вересня 2020 року до правоохоронців міста Волноваха надійшло повідомлення від представника однієї з політичних партій про підробку підписів та документів членами іншої політичної партії. У поліції Донеччини ствердили, що це перешкоджає у реалізації виборчих прав. Про це повідомили на сайті Поліції Донеччини.

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Факт розслідують за статтею 358 про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

У поліції не повідомили, про які партії йдеться.

Місцеві вибори в Україні: найважливіше

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня .

. Місцеві вибори 2020 відбудуться на усій території України, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.

Вибори на Донбасі призначать відповідно до українського законодавства після деокупації територій.



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