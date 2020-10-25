По данным экзитполов, на выборах мэра Киева лидирует действующий мэр Киева Виталий Кличко. Однако ожесточенным может стать второй тур, если туда выйдет Сергей Притула.

Такое мнение в эфире избирательного марафона на 24 канале озвучил политолог Тарас Семенюк. По его словам, легче всего победить Виталию Кличко будет Александра Попова.

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"Если во втором туре будет Притула, то все же интрига будет сохраняться. Потому что Притулу могут поддержать все те, которые недобрали", – обїяснил эксперт.

Справка. По данным экзитполов, действующий мэр Киева Виталий Кличко набрал 47,8%. Вторым в рейтинге неожиданно оказался Александр Попов от ОПЗЖ с 8,6%. Сергея Притулу поддержали 8,3% избирателей.

"Я думаю, что у Сергея Притулы нет цели победить на выборах мэра. Все понимают, что такой разрыв преодолеть практически невозможно. Цель Притулы и партии "Голос" – это восстановить свой рейтинг. Потому что он упал практически до 2%. Это будет шансом для партии поднять его хоть как-то", – сказал Семенюк.



Результаты экзитполов на выборах мэра Киева / Инфографика 24 канала

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