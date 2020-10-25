Притула не имеет цели победить Кличко, – эксперт сказал, чего хочет "Голос"
По данным экзитполов, на выборах мэра Киева лидирует действующий мэр Киева Виталий Кличко. Однако ожесточенным может стать второй тур, если туда выйдет Сергей Притула.
Такое мнение в эфире избирательного марафона на 24 канале озвучил политолог Тарас Семенюк. По его словам, легче всего победить Виталию Кличко будет Александра Попова.
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"Если во втором туре будет Притула, то все же интрига будет сохраняться. Потому что Притулу могут поддержать все те, которые недобрали", – обїяснил эксперт.
"Я думаю, что у Сергея Притулы нет цели победить на выборах мэра. Все понимают, что такой разрыв преодолеть практически невозможно. Цель Притулы и партии "Голос" – это восстановить свой рейтинг. Потому что он упал практически до 2%. Это будет шансом для партии поднять его хоть как-то", – сказал Семенюк.
Результаты экзитполов на выборах мэра Киева / Инфографика 24 канала
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