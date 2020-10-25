За даними екзитполів, на виборах мера Києва лідирує чинний мер Києва Віталій Кличко. Однак запеклим може стати другий тур, якщо туди вийде Сергій Притула.

Таку думку в ефірі виборчого марафону на 24 каналі озвучив політолог Тарас Семенюк. За його словами, найлегше перемогти Віталію Кличку буде Олександра Попова.

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"Якщо в другому турі буде Притула, то все ж таки інтрига буде зберігатись. Тому що Притулу можуть підтримати всі ті, які недобрали", – пояснив експерт.

Довідка. За даними екзитполів, чинний мер Києва Віталій Кличко набрав 47,8%. Другим у рейтингу неочікувано опинився Олександр Попов від ОПЗЖ з 8,6%. Сергія Притулу підтримали ж 8,3% виборців.

"Я думаю, що в Сергія Притули нема цілі перемогти на виборах мера. Всі практично розуміють, що такий розрив подолати практично неможливо. Ціль Притули та партії "Голос" – це відновити свій рейтинг. Тому що він впав практично до 2%. Це буде шансом для партії підняти його хоч якось", – сказав Семенюк.



Результати екзитполів на виборах мера Києва / Інфографіка 24 каналу

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