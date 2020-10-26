На 208 округе, где проходили довыборы в Верховную Раду, зафиксировали аномально высокую явку. Правоохранители будут проверять причины. К слову, на этом округе за место в парламенте боролись лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.

Какие нарушения зафиксировали в округе

С начала избирательного процесса на 208 округе открыли 6 уголовных производств. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на брифинге, сообщает 24 канал.

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По словам Геращенко, 3 производства касались подкупа избирателей, еще 3 – препятствованию голосованию. В день выборов зафиксировали 4 события: отключение электроэнергии и 2 жалобы об отсутствии информации о кандидатах. Правда, в реестры сведения не вносили.

Что говорит Геращенко о высокой явке

Заместитель главы МВД отметил действительно высокую явку на округе.

Есть повод задуматься, почему она (низкая явка – 24 канал) была. Нам нужны факты, эти факты будут проверяться. Ситуация в этом округе находится под пристальным вниманием общества, СМИ и правоохранительных органов,

– заметил Геращено.

Кроме того, он рассказал, что порекомендовал Ляшко, чтобы его юридический отдел готовил жалобы по фактам подкупа избирателей.

Что известно о довыборах на 208 округе