Привід задуматись, – Геращенко відзначив аномально високу явку на окрузі Ляшка
На 208 окрузі, де відбувались довибори до Верховної Ради, зафіксували аномально високу явку. Правоохоронці перевірятимуть причини. До слова, на цьому окрузі за місце у парламенті змагались лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко та кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько.
Які порушення зафіксували на окрузі
Від початку виборчого процесу на 208 окрузі відкрили 6 кримінальних проваджень. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Що каже Геращенко про високу явку
Заступник глави МВС відзначив дійсно високу явку на окрузі.
Є привід задуматися, чому вона (низька явка – 24 канал) була. Нам потрібні факти, ці факти будуть перевірятися. Ситуація на цьому окрузі знаходиться під пильною увагою суспільства, ЗМІ та правоохоронних органів,
– зауважив Геращено.
Крім того, він розповів, що порекомендував Ляшку, аби його юридичний відділ готував скарги з фактами підкупу виборців.
Що відомо про довибори на 208 окрузі
- Від округу 25 жовтня обирали депутата до Верховної Ради. Попередній мажоритарник Валерій Давиденко загинув. Тіло нардепа з вогнепальними пораненнями в голову знайшли у травні в його офісі у Києві.
- За місце у парламенті боролись 17 кандидатів, однак лідирували Ляшко і Гунько.
- Після закінчення виборів Ляшко заявив, що, за результатами екзитполів, перемагає на окрузі.
- Проте, відповідно до попередніх результатів ЦВК, кандидат від "Слуги народу" випередив свого головного конкурента. Різниця між ними мінімальна – 0,06%.
- Ляшко переконаний, що вибори були сфальсифіковані та вимагає розслідування.