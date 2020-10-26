На 208 окрузі, де відбувались довибори до Верховної Ради, зафіксували аномально високу явку. Правоохоронці перевірятимуть причини. До слова, на цьому окрузі за місце у парламенті змагались лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко та кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько.

Які порушення зафіксували на окрузі

Від початку виборчого процесу на 208 окрузі відкрили 6 кримінальних проваджень. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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За словами Геращенка, 3 провадження стосувались підкупу виборців ще 3 – перешкоджання голосуванню. У день виборів зафіксували 4 події: відключення електроенергії і 2 скарги про відсутність інформації щодо кандидатів. Щоправда, до реєстрів відомостей не вносили.

Що каже Геращенко про високу явку

Заступник глави МВС відзначив дійсно високу явку на окрузі.

Є привід задуматися, чому вона (низька явка – 24 канал) була. Нам потрібні факти, ці факти будуть перевірятися. Ситуація на цьому окрузі знаходиться під пильною увагою суспільства, ЗМІ та правоохоронних органів,

– зауважив Геращено.

Крім того, він розповів, що порекомендував Ляшку, аби його юридичний відділ готував скарги з фактами підкупу виборців.

Що відомо про довибори на 208 окрузі

Від округу 25 жовтня обирали депутата до Верховної Ради. Попередній мажоритарник Валерій Давиденко загинув. Тіло нардепа з вогнепальними пораненнями в голову знайшли у травні в його офісі у Києві.

За місце у парламенті боролись 17 кандидатів, однак лідирували Ляшко і Гунько.

Після закінчення виборів Ляшко заявив, що, за результатами екзитполів, перемагає на окрузі.

Проте, відповідно до попередніх результатів ЦВК, кандидат від "Слуги народу" випередив свого головного конкурента. Різниця між ними мінімальна – 0,06%.

Ляшко переконаний, що вибори були сфальсифіковані та вимагає розслідування.

Источник: https://censor.net/ru/n322714

Источник: https://censor.net/ru/n3227145