Признал поражение: Синютка поздравил Садового с победой на местных выборах
Олег Синютка поздравил действующего мэра Львова Андрея Садового с победой во 2 туре местных выборов. По данным экзитполов, Садовый уверенно лидирует. Фактически он набрал вдвое больше голосов, чем его оппонент.
В мэрских гонках победил Садовый. Об этом Синютка написал на своей странице в фейсбуке.
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Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрских гонках! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне, не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общины Львовской ОТГ,
- заметил политик.
Кроме того, Синютка поблагодарил избирателей, которые за него голосовали.
Что известно о 2 туре выборов во Львове
- Во Львове во 2 туре местных выборов 22 ноября за пост мэра боролись действующий лидер Львова Андрей Садовый и кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка.
- По данным экзитполов, Садовый получил – 62,3% голосов избирателей, Синютка – 37,7% голосов избирателей.
Экзитполы выборов мэра Львова во втором туре / инфографика 24 канал
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