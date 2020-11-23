Олег Синютка поздравил действующего мэра Львова Андрея Садового с победой во 2 туре местных выборов. По данным экзитполов, Садовый уверенно лидирует. Фактически он набрал вдвое больше голосов, чем его оппонент.

В мэрских гонках победил Садовый. Об этом Синютка написал на своей странице в фейсбуке.

Заметим Львовяне увидели, кто есть кто: Садовый отреагировал на результаты экзитполов во Львове

Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрских гонках! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне, не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общины Львовской ОТГ,

- заметил политик.

Кроме того, Синютка поблагодарил избирателей, которые за него голосовали.

Что известно о 2 туре выборов во Львове

Во Львове во 2 туре местных выборов 22 ноября за пост мэра боролись действующий лидер Львова Андрей Садовый и кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка.

По данным экзитполов, Садовый получил – 62,3% голосов избирателей, Синютка – 37,7% голосов избирателей.



Экзитполы выборов мэра Львова во втором туре / инфографика 24 канал