По данным экзитполов, на выборах во Львове победу одерживает действующий мэр Андрей Садовый. Он поблагодарил львовян за то, что в городе зафиксировали самую высокую явку на выборах по Украине. Городской голова убежден, что такая ситуация объединила весь Львов.

Результаты экзитполов во втором туре выборов мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Похоже, что явка может быть даже выше, чем в первом туре. Это объединило весь Львов. Для меня все львовяне являются родными. Поэтому сейчас важно немного снять этот градус агрессии,

– отметил городской голова.

Также он отметил, что нужно работать дальше и выразил благодарность тем, кто выступил за правду. Андрей Садовый выразил надежду, что штаб оппонента проявит уважение к волеизъявлению горожан.

"Нужно, чтобы тот подсчет, который начинается сейчас, был проведен честно, открыто, прозрачно – это важно для демократии", – отметил Андрей Садовый.

Что интересно, в первом туре отрыв от кандидатов составлял около 9%, а уже во втором туре, по данным экзитполов, вырос до около 25%. Мэр города считает, что люди могли увидеть, "кто есть кто".

В первом туре было много кандидатов, а сейчас мы двое. Люди увидели, кто есть кто, мы представили программы, говорили о командах. Мой оппонент не сильно об этом говорил. Поэтому, я думаю, люди сделали выбор, учитывая те факты, которые были приведены,

– заявил Садовый.

Результаты во втором туре выборов мэра Львова / Инфографика 24 канала