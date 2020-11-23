Олег Синютка привітав чинного мера Львова Андрія Садового з перемогою у 2 турі місцевих виборів. За даними екзитполів, Садовий впевнено лідирує. Фактично він набрав удвічі більше голосів аніж його опонент.

У мерських перегонах переміг Садовий. Про це Синютка написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Зауважимо Львів'яни побачили, хто є хто: Садовий відреагував на результати екзитполів у Львові

Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів'яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ,

– зауважив політик.

Окрім того, Синютка подякував виборцям, які за нього голосували.

Що відомо про 2 тур виборів у Львові

У Львові у 2 турі місцевих виборів 22 листопада за посаду мера боролися чинний лідер Львова Андрій Садовий та кандидат від "Європейської солідарності" Олег Синютка.

За даними екзитполів, Садовий отримав – 62,3% голосів виборців, Синютка – 37,7% голосів виборців.



Екзитполи виборів мера Львова в другому турі / Інфографіка 24 канал