Результаты второго тура местных выборов в 11 городах свидетельствуют о том, что избиратели ожидают продолжения децентрализации. Хотя спрос на "новые лица" все-таки есть.

Эффективность децентрализации лучше видна на местах, поэтому общины выбрали действующих мэров на еще 1 срок. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.

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Такой результат, очевидно, может свидетельствовать об ожиданиях избирателей о продолжении курса децентрализации, который, в частности, мы как партия власти поддерживаем,

– подчеркнул Корниенко.

Что говорит Корниенко о курсе на "новые лица"

Корниенко заверил, что "Слуга народа" еще до местных выборов отошла от курса на "новые лица". По словам политика, "слуги" сделали ставку на опытных специалистов.

Кроме того, глава партии добавил, что на местах "новых людей" найти трудно. Однако Корниенко подчеркнул, что не стоит сводить результаты только к мэрам, ведь коэффициент обновления советов высокий. В частности, в Киевсовете.

Это свидетельствует о том, что на уровне депутатов курс на обновление все же есть,

– отметил Корниенко.

По словам политика, люди, которые приходят, имеют жизненный опыт в другой сфере, кроме политики.

Обратите внимание! Второй тур местных выборов в некоторых городах состоялся 15 ноября, в других – 22 ноября. Во многих областных центрах избиратели избрали городских голов на второй срок. Например, в Черкассах, Николаеве, Львове и тому подобное.