Результати другого туру місцевих виборів в 11 містах свідчать про те, що виборці очікують продовження децентралізації. Хоча попит на "нові обличчя" таки є.

Ефективність децентралізації краще видно на місцях, тому громади обрали чинних мерів на ще 1 термін. Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Такий результат, очевидно, може свідчити про очікування виборців щодо продовження курсу децентралізації, який, зокрема, ми як партія влади підтримуємо,

– наголосив Корнієнко.

Що каже Корнієнко про курс на "нові обличчя"

Корнієнко запевнив, що "Слуга народу" ще до місцевих виборів відійшла від курсу на "нові обличчя". За словами політика, "слуги" зробили ставку на досвідчених фахівців.

Крім того, очільник партії додав, що на місцях "нових людей" знайти важко. Однак Корнієнко наголосив, що не варто зводити результати лише до мерів, адже коефіцієнт оновлення рад високий. Зокрема, у Київраді.

Це свідчить про те, що на рівні депутатів курс на оновлення таки є,

– зазначив Корнієнко.

За словами політика, люди, які приходять, мають життєвий досвід в іншій сфері, крім політики.

Зверніть увагу! Другий тур місцевих виборів у деяких містах відбувся 15 листопада, в інших – 22 листопада. У багатьох обласних центрах виборці обрали міських голів на другий термін. Наприклад, у Черкасах, Миколаєві, Львові тощо.