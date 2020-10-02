Самой большой проблемой местных выборов 2020 года является голосование по месту пребывания людей, находящихся на самоизоляции. Это связано с пандемией коронавируса в Украине.

Избиратели, которые в день проведения местных выборов будут находиться на самоизоляции, смогут проголосовать дома. Однако такое решение называют самым проблемным. Об этом во время круглого стола "Местные выборы 2020 и COVID-19" заявил член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко, сообщает Укринформ.

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По словам Гевко, голосование людей на самоизоляции необходимо законодательно урегулировать.

Даже если это не будет урегулировано, то у нас предусмотрена процедура голосования по месту пребывания,

– пояснил член ЦИК.

Как будет проходить голосование на самоизоляции

Гевко пояснил, что члены комиссии сначала пойдут проводить голосование к тем избирателям, которые предусмотрены в категориях. К людям на самоизоляции придут уже после того.

Член ЦИК надеется, что Верховная Рада таки примет законопроект №4117 о внесении изменений в Избирательный кодекс относительно особенностей проведения выборов в период карантина.

"Таким образом, удастся на должном уровне осуществить все меры для того, чтобы избиратели могли безопасно проголосовать, в частности те, которые находятся на самоизоляции", – подчеркнул Гевко.

Добавим, 29 сентября Рада не включила в повестку дня законопроект №4117.

Обратите внимание! Перед входом на избирательный участок люди должны надеть маску. Им будут проводить температурный скрининг. Кроме того, необходимо будет продезифицировать руки. Количество людей у стола в очереди не должно превышать трех.



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