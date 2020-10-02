Найбільшою проблемою місцевих виборів 2020 року є голосування за місцем перебування людей, які перебувають на самоізоляції. Це пов'язано з пандемією коронавірусу в Україні.

Виборці, які у день проведення місцевих виборів перебуватимуть на самоізоляції, зможуть проголосувати вдома. Однак таке рішення називають найпроблемнішим. Про це під час круглого столу "Місцеві вибори 2020 і COVID-19" заявив член Центральної виборчої комісії Андрій Гевко, повідомляє Укрінформ.

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За словами Гевка, голосування людей на самоізоляції необхідно законодавчо врегулювати.

Навіть якщо це не буде врегульовано, то в нас передбачена процедура голосування за місцем перебування,

– пояснив член ЦВК.

Як відбуватиметься голосування на самоізоляції

Гевко пояснив, що члени комісії спершу підуть проводити голосування до тих виборців, які передбачені в категоріях. До людей на самоізоляції прийдуть вже після того.

Член ЦВК сподівається, що Верховна Рада таки ухвалить законопроєкт №4117 про внесення змін до Виборчого кодексу щодо особливостей проведення виборів у період карантину.

"Таким чином, вдасться на належному рівні здійснити всі заходи для того, щоб виборці могли безпечно проголосувати, зокрема ті, які перебувають на самоізоляції", – підкреслив Гевко.

Додамо, 29 вересня Рада не включила до порядку денного законопроєкт №4117.

Зверніть увагу! Перед входом на виборчу дільницю люди повинні надягти маску. Їм роводитимуть температурний скринінг. Крім того, необхідно буде продезіфікувати руки. Кількість людей б іля столу в черзі не має перевищувати трьох.



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