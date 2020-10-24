Місія – не захворіти: як проголосувати на виборах і не підхопити COVID-19
Українцям радять бути максимально обережними під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня. Є певні правила, яких варто дотримуватись. Вони не прописані у Виборчому кодексі, однак є дуже важливими і особливо стосуються людей з групи ризику.
Імунологи прогнозували, що після виборів кількість хворих на COVID-19 може суттєво збільшитися. Однак насправді все залежить лише від відповідальності українців, повідомляє 24 канал.
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Голосування в умовах пандемії
За можливості члени виборчих комісій мають організувати окремо вхід і вихід. Перед дверима українцям повинні виміряти температуру. Щоправда, від скринінгу можна відмовитися. Біля столу для реєстрації одночасно може перебувати не більше ніж 3 людини. Також українці не зобов'язані давати паспорт в руки членам комісії.
Водночас варто зауважити, що виборці з підозрою на коронавірус і хворі стоятимуть у загальній черзі, адже їм не заборонено приходити на дільницю. Утім для них обладнають ізольовані кабінки, які стоятимуть на відстані від інших.
Також люди, які перебувають на самоізоляції чи хворіють – можуть викликати спеціальну бригаду і проголосувати вдома. Для цього потрібно було подати на дільницю заяву із медичною довідкою.
Як не підхопити COVID-19 на виборчих дільницях
- Тримати дистанцію в 1,5 метра як на вулиці, так і в приміщенні.
- На дільницю потрібно заходити в масці і рукавичках.
- Варто взяти з собою власну ручку, щоб проголосувати.
- Дітей краще залишити вдома.
- Обирати правильний час: той, коли найменший потік людей, до прикладу, після обіду.
- Після виходу з дільниці – скористатися антисептиком.
Всі ці правила носять лише рекомендаційний характер і не прописані у Виборчому кодексі. Однак особливо вони стосуються людей з групи ризику, для яких COVID-19 є життєво небезпечним.
Безпечне голосування на виборах / Інфографіка 24 каналу
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