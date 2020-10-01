Претендентка на крісло міського голови Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук не тільки літає з парасолькою й вчить Віталія Кличка вести ТікТок. Ще вона пропонує конкретні кроки, які, на її думку, покращать життя киян. Про деталі її програми читайте у статті.

В інтернеті немає сайту, на якому можна познайомитись з програмою Ірини Верещук. Журналіст сайту 24 каналу його не знайшов. Про своє бачення розвитку Києва та проблеми, які необхідно вирішувати, "пані-мер" розповідає публічно, під час етерів на телеканалах або на своїй сторінці у Facebook.

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"Пані-мер" – це, власне, слоган її кампанії, який підкреслює те, чим вона кардинально відрізняється від чинного мера. Задум політтехнологів простий – вони розраховують привабити жіночий електорат. Ще одне гасло: "У Києві важливий кожен".

Програма Ірини Верещук

Свою програму Ірина Верещук презентувала 31 серпня на з’їзді партії "Слуга народу", саме тоді, коли були представлені кандидати у всіх обласних центрах й великих містах.

Програма називається "П’ять років – п’ять кроків". Ось вони:

Реконструкція станції аерації в Бортничах. Будівництво малої об'їзної дороги. Будівництво сміттєпереробного заводу. Створення мережі перехоплюючих парковок на в'їздах в місто. Будівництво соціального житла.

За словами Ірини Верещук, у кожного проекту будуть чіткі дедлайни і відповідальні за виконання.

На її думку, реконструкція станції аерації в Бортничах покаже іноземним інвесторам, що Україна готова виконувати свої зобов'язання. На реконструкцію цього об’єкту, як відомо, Японія виділила один мільярд доларів кредиту на пільгових умовах ще п’ять років тому, але до цих пір навіть не визначено генерального підрядника, роботи не починалися.

Ірина Верещук / Фото з її сторінки у Facebook

Що стосується будівництва малої об'їзної, то тут Верещук вважає своєю "родзинкою" доступ до президента, прем'єр-міністра, керівництва "Укравтодору", що допоможе їй втілити в життя проект, про який говорять уже кілька років, але називають "неможливим".

Також серед планів кандидатки в мери – збільшення в рази кількості громадського транспорту в столиці, створення комфортного простору для всіх, наведення порядку і чистоти в місті, боротьба з незаконними забудовами.



У своїх передвиборних заявах Ірина Верещук каже, що "дива" не буде, але єдині правила для всіх і постійна робота над розвитком міста допоможуть вже протягом п’яти років зробити Київ інноваційним, безпечним і екологічним.

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А ще під час конференції Київської міської організації політичної партії Слуга народу "пані-мер" назвала декілька основних проблем столиці, які вона збирається вирішити.

Пропонуємо ознайомитись з ними:

Розкрадання міського бюджету – пропонує перезавантажити міську владу, усунути незаконний вплив бізнес-груп на владу та бюджет міста. Соціальні проблеми – направляти кошти, вилучені з корупційного обігу чинної влади, на міські соціальні програми , в тому числі – на будівництво муніципального житла. Неякісні житлово-комунальні послуги – пропонує забезпечити капітальний ремонт комунальних мереж, а також зниження тарифів на комунальні послуги. Якість громадського транспорту – пропонує знищити корупційні годівниці, що дозволить вивільнити кошти на закупівлю сучасних автобусів, тролейбусів і трамваїв. Недостатня інклюзивність міського простору, який не відповідає європейським стандартам за рівнем комфорту для людей з особливими потребами, людей похилого віку, дітей – пропонує впроваджувати ці стандарти в життя. Незаконні забудови та афери на ринку житла – пропонує ухвалити відповідну нормативно-правову базу, яка унеможливить житлові піраміди. Верещук вважає, що міська влада не повинна пускати на ринок житлового будівництва фінансово не спроможних та некомпетентних забудовників.

Останньою проблемою "пані-мер" назвала міську владу та її очільника Віталія Кличка. Верещук вважає його "залишком режиму Порошенка" й наголосила, що за керівництва Кличка у місті сформувалася тіньова влада: "Містом керують "смотрящі", яких кияни на це не уповноважували. Ресурси Києва використовуються в інтересах цієї тіньової влади".