Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене справки о несудимости на местных выборах для кандидатов. Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект №3995 еще 13 сентября.

За документ, которым отменяют справки о несудимости, проголосовали 325 народных депутатов, сообщает 24 канал. Законопроект с подписью президента вернули в Верховную Раду, указано на сайте парламента.

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В соответствии с приказом МВД Украины, такую ​​справку предоставляют в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса, указано в пояснительной записке.

Указанный срок может существенно помешать кандидатам в депутаты на местных выборах быть зарегистрированными для участия в местных выборах,

– говорится в ней.

А это является ограничением реализации пассивного избирательного права.

В то же время справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах.

Согласно действующему законодательству, справку не нужно было предоставлять:

кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тысяч человек)

кандидатам на должность сельского, поселкового, городского главы.

В соответствии с этим указанный закон исключает норму Избирательного кодекса Украины о требовании справки о наличии или отсутствии судимости. Теперь кандидат должен только указать свою несудимость в автобиографии, без предоставления справки.

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Главные даты местных выборов

Голосование на местных выборах состоится 25 октября.

Подсчет голосов закончится до 29 октября.

До 6 ноября объявят результаты выборов.

Если ни один кандидат на должность мэра большого города не наберет 50% избирательных голосов, второй тур голосования состоится 15 ноября.

Главные даты местных выборов 2020 / Инфографика 24 канала