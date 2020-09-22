В парламенте зарегистрировали соответствующий законопроект об особенностях проведения выборов во время карантина. Если депутаты за него проголосуют, то избиратели с подтвержденным диагнозом COVID-19 и те, кто находятся на самоизоляции, могут голосовать по месту пребывания.

Сейчас в Раде создана рабочая группа при Комитете государственного управления и местного самоуправления, которая нарабатывает законопроект. Об этом в эфире 24 канала рассказал нардеп из депутатской группы "Доверие" Павел Бакунец.

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По его словам, законопроект 3651 был готов и подан в первом чтении еще летом. За него не хватило 3 голоса в зале. Сейчас он дорабатывается и уже будет подан совершенно другой номер проекта закона.

Депутат отметил, что больше всего споров вызвало, сколько членов участковой избирательной комиссии должны идти к человеку с ящиком, если он находится дома или на самоизоляции.

Одно дело – это то, что люди идут и подвергают себя опасности заражения. Речь идет о членах участковой комиссии. Возможно, лучше пусть идут 2 члена,

– заметил Павел Бакунец.

Он также назвал еще одну проблему – на этом можно спекулировать. Ведь, возможно, двое членов избирательной комиссии могут "договориться" и несколько исказить результаты волеизъявления тех граждан, которые находятся на самоизоляции. Поэтому для многих депутатов это сейчас большой дискуссионный вопрос.

"Нужно определить правильное оптимальное количество тех членов комиссии, которые пойдут. Ведь если их будет мало, они могут "договориться" и немного изменить волеизъявление граждан", – пояснил нардеп.

Отметим, чтобы голосовать на дому или в больнице, нужно будет направить по почте или через других людей подать в участковую избирательную комиссию заявление с просьбой обеспечить голосование по месту пребывания. И прикрепить к нему справку от врача с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19.

Кабмин должен выделить деньги на средства индивидуальной защиты

Павел Бакунец считает, что нужно выделить дополнительные деньги из бюджета, чтобы члены избирательных комиссий были обеспечены средствами индивидуальной защиты. В частности, Кабмин должен взять на себя эту ответственность и принять решение об этом.

Если так случится, что большинство коллег в зале ВР, которые не до конца понимают жизнь, работу и ответственность представителей местного самоуправления, все-таки решат правками исказить это и дать это сделать органам местного самоуправления, это будет наибольшая ошибка,

– рассказал он.

Нардеп категорически против того, чтобы это была ответственность органов местного самоуправления. Потому что сельские, поселковые, городские главы и так имеют много обязанностей по организации избирательного процесса. Поэтому будет неправильно перевести на них еще этот вопрос.



Как будут проходить местные выборы / Инфографика 24 канала