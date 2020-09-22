В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 4117 об особенностях проведения выборов во время карантина. Нардепы предлагают изменить избирательный кодекс из-за COVID-19. Документ внесли в парламент 18 сентября.

В документе прописаны особенности избирательных процедур в условиях карантина. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Интересно Кому выгодно говорить о срыве выборов 2020: при каких условиях могут перенести

Работа избирательных комиссий во время карантина: что предлагают депутаты

Участковая избирательная комиссия специального избирательного участка в стационаре здравоохранения, где лечатся пациенты с COVID-19 образуется соответствующей городской или районной в городе, сельской, поселковой избирательной комиссией, не позднее, чем за 10 дней до дня выборов.

Предвыборная агитация проводится с учетом ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Законопроект запрещает пребывание лиц во время карантина в помещениях для голосования и помещениях избирательных комиссий, а также во время голосования избирателей по месту пребывания без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок.

Согласно проектом, члены избирательной комиссии в день голосования должны использовать дополнительные средства индивидуальной защиты : защитный щиток или очки, перчатки.

: защитный щиток или очки, перчатки. В случае организации голосования по месту нахождения избирателей с COVID-19 или тех, кто находится на самоизоляции, члены ВК также используют защитную специальную одежду на специальных избирательных участках, созданных в стационарных учреждениях здравоохранения для пациентов с коронавирусом.

В законе также определено, что опрос о наличии симптомов заболевания и бесконтактная термометрия проводится для всех лиц, которые заходят в помещение для голосования перед входом. Опросы и термометрию проводят также для всех лиц, присутствовавших при организации голосования избирателей по месту пребывания.

Тех, кто отказался от проведения термометрии, кроме избирателей, в помещение для голосования допускать не будут.

Обратите внимание! В проекте отдельно прописано, что в помещении для голосования на избирательном участке отдельно от других размещается специально определенная кабина для тайного голосования и урна для голосования избирателей с признаками респираторного заболевания или температурой тела более 37,2 градуса.

Как голосовать избирателям, которые находятся в обсервации или на самоизоляции

Такие избиратели не позднее 12:00 последней субботы перед днем ​​голосования, по почте или через других лиц, подают в участковую избирательную комиссию заявление с просьбой обеспечить голосование по месту пребывания.

В заявлении должно быть указано место нахождения избирателя и справка учреждения здравоохранения (семейного врача) о направлении избирателя на самоизоляцию, обсервацию в связи с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19.

Участковая избирательная комиссия после окончания срока на подачу таких заявлений в последний день перед днем ​​голосования на своем заседании производит отдельное извлечение из списка избирателей.

Голосование избирателей, находящихся на самоизоляции, обсервации, по месту их пребывания организуют три члена участковой избирательной комиссии, определенные решением соответствующей избирательной комиссии .. Такие члены избирательной комиссии должны быть представителями разных субъектов представления кандидатур в состав избирательной комиссии.

Для голосования по месту нахождения избирателей на самоизоляции/обсервации, членам избирательной комиссии выдают отдельный опломбированный или опечатанный переносной избирательный ящик, в который вбрасывается контрольный лист.

Согласно закону, переносную избирательную урну для голосования украинцев на самоизоляции, а также избирательную урну для голосования на избирательном участке избирателей с признаками респираторного заболевания УИК будут открывать последними.

Члены участковой избирательной комиссии, которые открывают такие ящики, вынимают из них избирательные бюллетени, подсчитывают их количество и раскладывают на соответствующие места, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Главное о местных выборах-2020

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

Предвыборная кампания стартовала 5 сентября.

В период от 15 до 24 сентября партии должны выдвинуть и подать в окружный комиссии документы для регистрации своих кандидатов.

Украинцы могут изменить место голосования до 10 сентября.

Предвыборную агитацию кандидаты могут проводить до 22 октября.



Как будут проходить местные выборы / Инфографика 24 канала

Что думают украинцы о местных выборах-2020: видео