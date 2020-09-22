У парламенті зареєстрували відповідний законопроєкт про особливості проведення виборів під час карантину. Якщо депутати за нього проголосують, то виборці з підтвердженним діагнозом COVID-19 та ті, хто перебувають на самоізоляції, можуть голосувати за місцем перебування.

Наразі в Раді створена робоча група при комітеті державного управління і місцевого самоврядування, яка напрацьовує законопроєкт. Про це в ефірі 24 каналу розповів нардеп з депутатської групи "Довіра" Павло Бакунець.

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За його словами, законопроєкт 3651 був готовий і поданий в першому читанні ще влітку. За нього не вистачило 3 голоси в залі. Зараз він доопрацьовується і вже буде поданий абсолютно інший номер проєкту закону.

Депутат відзначив, що найбільше суперечок викликало, скільки членів дільничої виборчої комісії повинні йти до людини зі скринькою, якщо вона перебуває вдома чи на самоізоляції.

Одна справа – це те, що люди йдуть і наражають себе на небезпеку зараження. Мовиться про членів дільничої комісії. Можливо, краще хай йдуть 2 члени,

– зауважив Павло Бакунець.

Він також назвав ще одну проблему – на цьому можна спекулювати. Адже, можливо, двоє членів виборчої комісії можуть "домовитися" і дещо спотворити результати волевиявлення тих громадян, які перебувають на самоізоляції. Відтак для багатьох депутатів це наразі є велике дискусійне питання.

"Потрібно визначити правильну оптимальну кількість тих членів комісії, які підуть. Адже якщо їх буде замало, вони можуть "домовитися" і трохи змінити волевиявлення громадян", – пояснив нардеп.

Відзначимо, щоб голосувати вдома або в лікарні, потрібно буде направити поштою чи через інших людей подати до дільничної виборчої комісії заяву з проханням забезпечити голосування за місцем перебування. І прикріпити до неї довідку від лікаря з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19.

Кабмін має виділити кошти на засоби індивідуального захисту

Павло Бакунець вважає, що потрібно виділити додаткові гроші з бюджету, аби члени виборчих комісій були забезпечені засобами індивідуального захисту. Зокрема, Кабмін має взяти на себе цю відповідальність і ухвалити рішення про це.

Якщо так станеться, що більшість колег в залі ВР, які не до кінця розуміють життя, роботу і відповідальність представників місцевого самоврядування, все-таки вирішать правками спотворити це і дати це зробити органам місцевого самоврядування, це буде найбільша помилка,

– розповів він.

Нардеп категорично проти того, щоб це була відповідальність органів місцевого самоврядування. Тому що сільські, селищні, міські голови і так мають багато обов'язків щодо організації виборчого процесу. Відтак буде неправильно перекласти на них ще це питання.



Як відбуватимуться місцеві вибори / Інфографіка 24 каналу