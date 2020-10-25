Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не принимал участия в инициированном президентом опросе. Это свидетельствует о том, что он имеет планы на собственные проекты.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Тарас Семенюк. И добавил, что это было спланированное решение.

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По моей инсайдерской информации, Разумков будет готовить свой политический проект,

– отметил Семенюк.

Он считает, что это может быть вроде "Гройсман-2", но у Разумкова есть собственные политические амбиции. И, как отметил политолог, даже влиятельные чиновники из действующего правительства на его стороне и его будут поддерживать.

Справка. Сам Разумков после волеизъявления пообщался с журналистами и рассказал, что не принял участия в "опросе Зеленского" из-за нехватки времени.

Семенюк: Это демарш

"Это сознательный демарш, иначе это не назовешь. Если глава Верховной Рады не принимает участия в том, что президент как бренд-менеджер всей партии предлагает, то надо понимать, что Разумков начинает играть в игру", – сказал Семенюк.

Все будет зависеть от того, когда будут досрочные выборы – будет ли это оппозиция со стороны главы ВР или нет.