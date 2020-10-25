Разумков готуватиме свій політичний проєкт, – політолог про демарш голови ВР
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не брав участі в ініційованому президентом опитуванні. Це свідчить про те, що він має плани на власні проєкти.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Тарас Семенюк. І додав, що це було сплановане рішення.
Важливо Разумков відмовився брати участь у всеукраїнському опитуванні: позиція голови Верховної Ради
Він вважає, що це може бути на кшталт "Гройсман-2", але у Разумкова є власні політичні амбіції. І, як зазначив політолог, навіть впливові чиновники з чинного уряду на його стороні та його підтримуватимуть.
Семенюк: Це демарш
"Це свідомий демарш, інакше це не назвеш. Якщо голова Верховної Ради не бере участі в тому, що президент як брендменеджер всієї партії пропонує, то треба розуміти, що Разумков починає грати у гру", – сказав Семенюк.
Все залежатиме від того, коли будуть дострокові вибори – чи буде це опозиція зі сторони глави ВР чи ні.
Що відомо про всеукраїнське опитування?
Володимир Зеленський ініціював всеукраїнське опитування під час місцевих виборів 25 жовтня. Всеукраїнське опитування матиме дуже важливе значення, проте юридичних наслідків у його результатів бути не може. Як раніше казав президент, усі питання стосуватимуться того, що "найбільше хвилює українців".