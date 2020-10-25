Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не брав участі в ініційованому президентом опитуванні. Це свідчить про те, що він має плани на власні проєкти.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Тарас Семенюк. І додав, що це було сплановане рішення.

Важливо Разумков відмовився брати участь у всеукраїнському опитуванні: позиція голови Верховної Ради

За моєю інсайдерською інформацією, Разумков буде готувати свій політичний проєкт,

– зазначив Семенюк.

Він вважає, що це може бути на кшталт "Гройсман-2", але у Разумкова є власні політичні амбіції. І, як зазначив політолог, навіть впливові чиновники з чинного уряду на його стороні та його підтримуватимуть.

Довідка. Сам Разумков після волевиявлення поспілкувався з журналістами й розповів, що не взяв участі в "опитуванні Зеленського" через брак часу.

Семенюк: Це демарш

"Це свідомий демарш, інакше це не назвеш. Якщо голова Верховної Ради не бере участі в тому, що президент як брендменеджер всієї партії пропонує, то треба розуміти, що Разумков починає грати у гру", – сказав Семенюк.



Все залежатиме від того, коли будуть дострокові вибори – чи буде це опозиція зі сторони глави ВР чи ні.