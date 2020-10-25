Разумков отказался участвовать во всеукраинском опросе: позиция председателя Верховной Рады
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уже проголосовал на местных выборах. Однако участия в инициированном президентом опросе он не принял.
Как объяснил Разумков, на участке не было интервьюеров, а ждать их председатель парламента не имел времени. Об этом Дмитрий Разумков сказал во время брифинга на избирательном участке, сообщает 24 канал.
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Известно, что председатель Верховной Рады проголосовал утром 25 октября на избирательном участке № 800982, который расположен в Киеве.
После волеизъявления он пообщался с журналистами и рассказал, что не принял участия в "опросе Зеленского" из-за нехватки времени.
Мне есть чем заняться. Я еще поработаю сегодня,
– пояснил он.
Также Разумков заявил, что не сомневается в том, что второй тур выборов обязательно состоится.
Что известно о всеукраинском опросе?Владимир Зеленский инициировал всеукраинский опрос во время местных выборов. Всеукраинский опрос будет иметь очень важное значение, однако юридических последствий у его результатов быть не может. Как ранее говорил президент, все вопросы будут касаться того, что "больше всего волнует украинцев".
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Местные выборы в Украине: главное
- 25 октября в 8:00 в Украине открылись избирательные участки и процесс волеизъявления официально начался. По состоянию на 10:45 уже успели проголосовать Владимир Зеленский, Денис Шмигаль, Виталий Кличко, Митрополит Епифаний и Сергей Притула.
- Волеизъявление должно завершиться в 20:00 на всех участках Украины. До 29 октября члены комиссии должны подсчитать голоса, а установить результаты не позднее 29 октября.
- По информации ЦИК, примерно 15 ноября могут назначить второй тур выборов мэров крупных городов. Произойдет это в случае, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов.
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