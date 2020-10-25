Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уже проголосовал на местных выборах. Однако участия в инициированном президентом опросе он не принял.

Как объяснил Разумков, на участке не было интервьюеров, а ждать их председатель парламента не имел времени. Об этом Дмитрий Разумков сказал во время брифинга на избирательном участке, сообщает 24 канал.

Важно Владимир Зеленский отдал голос на местных выборах и поспорил с журналистами

Известно, что председатель Верховной Рады проголосовал утром 25 октября на избирательном участке № 800982, который расположен в Киеве.

После волеизъявления он пообщался с журналистами и рассказал, что не принял участия в "опросе Зеленского" из-за нехватки времени.

Мне есть чем заняться. Я еще поработаю сегодня,

– пояснил он.

Также Разумков заявил, что не сомневается в том, что второй тур выборов обязательно состоится.

Что известно о всеукраинском опросе? Владимир Зеленский инициировал всеукраинский опрос во время местных выборов. Всеукраинский опрос будет иметь очень важное значение, однако юридических последствий у его результатов быть не может. Как ранее говорил президент, все вопросы будут касаться того, что "больше всего волнует украинцев". Владимир Зеленский инициировал всеукраинский опрос во время местных выборов. Всеукраинский опрос будет иметь очень важное значение, однако юридических последствий у его результатов быть не может. Как ранее говорил президент, все вопросы будут касаться того, что "больше всего волнует украинцев".

Актуально Как голосуют на местных выборах известные политики и деятели: фото и видео

Местные выборы в Украине: главное

25 октября в 8:00 в Украине открылись избирательные участки и процесс волеизъявления официально начался. По состоянию на 10:45 уже успели проголосовать Владимир Зеленский, Денис Шмигаль, Виталий Кличко, Митрополит Епифаний и Сергей Притула.

Волеизъявление должно завершиться в 20:00 на всех участках Украины. До 29 октября члены комиссии должны подсчитать голоса, а установить результаты не позднее 29 октября.

По информации ЦИК, примерно 15 ноября могут назначить второй тур выборов мэров крупных городов. Произойдет это в случае, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов.

Онлайн-марафон с участков Украины: смотрите видео