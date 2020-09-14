Местные выборы в Украине должны состояться в конце октября, однако официальную дату назначат после выработки позиции по укрупнению районов.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, дату местных выборов пока не могут назначить из-за изменения административно-территориальных единиц. Об этом он сказал во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Разумков объяснил, что Зеленский пока отозвал постановление об объявлении выборов, чтобы не создавать дополнительные коллизий.

Объявление выборов действительно было отложено, потому что позиция народных депутатов, в том числе и позиция внутри комитета, отличается, что за чем должно происходить: или сначала объявить изменение районов и только после этого объявлять выборы,

– сказал Разумков.

Спикер Верховной Рады выразил надежду, что вопрос о назначении очередных выборов в местные органы власти парламент рассмотрит на текущей пленарной неделе.

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