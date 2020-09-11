Місцеві вибори в Україні мають відбутися наприкінці жовтня, однак офіційну дату призначать після вироблення позиції щодо укрупнення районів.

За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, дату місцевих виборів наразі не можуть призначити через зміни адміністративно-територіальних одиниць. Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Разумков пояснив, що Зеленський наразі відкликав постанову про оголошення виборів, аби не створювати додаткові колізій.

Оголошення виборів дійсно було відкладено, тому що позиція народних депутатів, зокрема і позиція всередині комітету, відрізняється, що за чим має відбуватися: або спочатку оголосити зміни районів і тільки після цього оголошувати вибори,

– сказав Разумков.

Спікер Верховної Ради висловив сподівання, що питання про призначення чергових виборів до місцевих органів влади парламент розгляне на поточному пленарному тижні.

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