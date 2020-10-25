В Украине 25 октября состоялись очередные местные выборы. Президент Украины Владимир Зеленский уже порадовался за демократическое волеизъявление граждан, подчеркнув, что свободные и демократические выборы – роскошь, которой не смогут похвастаться отдельные соседи Украины.

Понятно, что наша избирательная система еще далеко не идеальна – нечистые деньги и нечестные медиаресурсы, к большому сожалению, все еще влияют на результаты, написал Владимир Зеленский в своем телеграме.

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Но мы точно движемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы – это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна,

– заявил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что в Украине всегда слишком много предвыборных эмоций. Мол, мы все еще не научились спокойно дискутировать и слушать друг друга, искать компромиссы и сотрудничать.

"Поэтому, когда предвыборная кампания приближается к финишу, усталость от выборов у общества безграничная. Если сегодня спросить у людей на улицах, что они думают о выборах, большинство украинцев откровенно скажет: да скорее бы все это закончилось", – подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время он в очередной раз подчеркнул, что демократический выбор – это настоящая роскошь, так как в мире не так уж много настоящих демократий – таких, где выбор людей имеет значение.

Однако хорошо известен парадокс: когда у тебя что-то есть – часто не ценишь. Особенно это касается нашей молодежи. Думают: выборы – это не важно, тем более местные. Это же не президента выбирают. Хочу напомнить каждому: все в этой жизни действительно зависит от того, как решишь ты. Или – как решит кто-то за тебя,

– заявил президент.

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Поэтому он подчеркнул, что выборы – это всегда важно. Мол, личная ответственность за любой выбор – только так формируются зрелые и конкурентные общества.

"Отдельно отмечу, что мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни непосредственно гораздо больше, чем президент. Порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, работа общественного транспорта, поддержка местных общественных проектов – все это и многое другое не в полномочиях президента", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Резюмируя, президент выразил веру в то, что украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть. "Обещаю сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями", – заявил президент.