В Україні 25 жовтня відбулися чергові місцеві вибори. Президент України Володимир Зеленський вже порадів за демократичне волевиявлення громадян, підкресливши, що вільні й демократичні вибори – розкіш, якою не зможуть похвалитися окремі сусіди України.

Зрозуміло, що наша виборча система ще далеко не ідеальна – нечисті гроші й нечесні медіаресурси, на превеликий жаль, усе ще впливають на результати, написав Володимира Зеленський у своєму телеграмі.

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Та ми точно рухаємося в правильному напрямку. Кожні наступні вільні вибори – це ще один доказ того, що Україна назавжди вільна,

– заявив глава держави.

Водночас він підкреслив, що натомість в Україні завжди занадто багато передвиборчих емоцій. Мовляв, ми все ще не навчилися спокійно дискутувати й слухати один одного, шукати компроміси й співпрацювати.

"Тому, коли передвиборча кампанія наближається до фінішу, втома від виборів у суспільства безмежна. Якщо сьогодні запитати в людей на вулицях, що вони думають про вибори, більшість українців відверто скаже: та швидше б усе це закінчилося", – підкреслив Володимир Зеленський.

Водночас він вкотре наголосив, що демократичний вибір – це справжня розкіш, адже у світі не так уже й багато справжніх демократій – таких, де вибір людей має значення.

Проте добре відомий парадокс: коли в тебе щось є – часто не цінуєш. Особливо це стосується нашої молоді. Думають: вибори – то не важливо, тим більше місцеві. Це ж не президента обирають. Хочу нагадати кожному: все в цьому житті справді залежить від того, як вирішиш ти. Або – як вирішить хтось за тебе,

– заявив президент.

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Відтак він наголосив, що вибори – це завжди важливо. Мовляв, особиста відповідальність за будь-який вибір – тільки так формуються зрілі й конкурентні суспільства.

"Окремо відзначу, що мер міста й місцева рада часто впливають на якість життя безпосередньо набагато більше, ніж президент. Порядок і чистота на вулицях, стан комунальної сфери, робота громадського транспорту, підтримка місцевих громадських проектів – усе це та багато іншого не в повноваженнях президента", – підкреслив Володимир Зеленський.

Резюмуючи, президент висловив віру в те, що українці сформують відповідальну й ефективну місцеву владу. "Обіцяю співпрацю на умовах чесності та щирості між центральною владою та місцевими представниками", – заявив президент.