Рейтинги партий и кандидатов в мэры Мариуполя: кто имеет лучшие шансы
За более чем 2 недели до выборов мэр Мариуполя Вадим Бойченко имеет все шансы начать очередную каденцию городского головы. Конкуренцию ему может навязать Владимир Клименко. Среди партий горожане чаще всего поддерживают "Блок Вадима Бойченко" и "Оппозиционную платформу – За Жизнь".
О рейтингах партий и кандидатов в мэры Мариуполя рассказывает 24 канал. Так, самый свежий опрос относительно электоральных предпочтений жителей Мариуполя социологическая группа "Рейтинг" провела с 18 по 24 сентября.
Интересно Кто баллотируется в мэры Мариуполя: список кандидатов
Рейтинг кандидатов в мэры Мариуполя:
Так, согласно опросу, жители города намерены проголосовать за действующего мэра Вадима Бойченко на местных выборах.
Рейтинг кандидатов в мэры Мариуполя:
- Вадим Бойченко, "Блок Бойченко", действующий мэр – 65,6%.
- Владимир Клименко, ОПЗЖ – 10,8%.
- Артур Андрощук, "Партия Шария" – 3,7%.
- Максим Бородин, "Сила людей" – 2,7%.
- Юрий Хотлубей, самовыдвиженец – 1,5%.
- Лидия Мугли, самовыдвиженка – 1,3%.
- Юлия Башкирова, "За майбутнє" – 04%.
- Другой кандидат – 4,3%.
- Затрудняюсь ответить – 7,2%.
Рейтинг партий в городской совет
В рейтинге в городской совет тоже лидирует партия действующего мэра "Блок Вадима Бойченко".
- "Блок Вадима Бойченко" – 49% готовы отдать свои голоса.
- ОПЗЖ – 20,7%.
- "Слуга народа" – 5,1%.
- "Партия Шария" – 4,9%.
- "Европейская Солидарность" – 2,2%.
- "Сила людей" – 1,4%.
- "Батькивщина" – 1,1%.
- "Наш край" - 0,8%.
- "За майбутнє" – 0,7%.
- "Голос" – 0,4%.
- "Радикальная партия" – 0,4%.
- Другая партия – 0,9%.
- Затрудняюсь ответить – 7,4%.
Как будут выбирать местных кандидатов и мэров / Инфографика 24 канала
Местные выборы состоятся в Украине 25 октября. Все детали относительно хода предвыборной кампании и о ее особенностях читайте по ссылке на сайте 24 канала.