За более чем 2 недели до выборов мэр Мариуполя Вадим Бойченко имеет все шансы начать очередную каденцию городского головы. Конкуренцию ему может навязать Владимир Клименко. Среди партий горожане чаще всего поддерживают "Блок Вадима Бойченко" и "Оппозиционную платформу – За Жизнь".

О рейтингах партий и кандидатов в мэры Мариуполя рассказывает 24 канал. Так, самый свежий опрос относительно электоральных предпочтений жителей Мариуполя социологическая группа "Рейтинг" провела с 18 по 24 сентября.

Интересно Кто баллотируется в мэры Мариуполя: список кандидатов

Рейтинг кандидатов в мэры Мариуполя:

Так, согласно опросу, жители города намерены проголосовать за действующего мэра Вадима Бойченко на местных выборах.

Рейтинг кандидатов в мэры Мариуполя:

Вадим Бойченко, "Блок Бойченко", действующий мэр – 65,6%.

Владимир Клименко, ОПЗЖ – 10,8%.

Артур Андрощук, "Партия Шария" – 3,7%.

Максим Бородин, "Сила людей" – 2,7%.

Юрий Хотлубей, самовыдвиженец – 1,5%.

Лидия Мугли, самовыдвиженка – 1,3%.

Юлия Башкирова, "За майбутнє" – 04%.

Другой кандидат – 4,3%.

Затрудняюсь ответить – 7,2%.

Обратите внимание! Для участия в выборах официально зарегистрировались выделенные кандидаты. Также соцопрос не проводился в отношении таких кандидатов, как Вячеслав Аброськин и Юрий Тернавский.

Рейтинг партий в городской совет

В рейтинге в городской совет тоже лидирует партия действующего мэра "Блок Вадима Бойченко".

"Блок Вадима Бойченко" – 49% готовы отдать свои голоса.

ОПЗЖ – 20,7%.

"Слуга народа" – 5,1%.

"Партия Шария" – 4,9%.

"Европейская Солидарность" – 2,2%.

"Сила людей" – 1,4%.

"Батькивщина" – 1,1%.

"Наш край" - 0,8%.

"За майбутнє" – 0,7%.

"Голос" – 0,4%.

"Радикальная партия" – 0,4%.

Другая партия – 0,9%.

Затрудняюсь ответить – 7,4%.



Как будут выбирать местных кандидатов и мэров / Инфографика 24 канала

Местные выборы состоятся в Украине 25 октября. Все детали относительно хода предвыборной кампании и о ее особенностях читайте по ссылке на сайте 24 канала.