Рейтинги партій і кандидатів у мери Маріуполя: хто має найкращі шанси
За понад 2 тижні до виборів мер Маріуполя Вадим Бойченко має всі шанси розпочати чергову каденцію міського голови. Конкуренцію йому може нав'язати Володимир Клименко. Серед партій містяни найчастіше підтримують "Блок Вадима Бойченка" й "Опозиційну платформу – За життя".
Про рейтинги партій і кандидатів у мери Маріуполя розповідає 24 канал. Так, найсвіжіше опитування стосовно електоральних уподобань жителів Маріуполя соціологічна група "Рейтинг" провела з 18 по 24 вересня.
Цікаво Хто балотується в мери Маріуполя: список кандидатів
Рейтинг кандидатів у мери Маріуполя:
Так, згідно з опитуванням, мешканці міста мають намір проголосувати за чинного мера Вадима Бойченка на місцевих виборах.
Рейтинг кандидатів у мери Маріуполя:
- Вадим Бойченко, "Блок Бойченка", чинний мер – 65,6%.
- Володимир Клименко, ОПЗЖ – 10,8%.
- Артур Андрощук, "Партія Шарія" – 3,7%.
- Максим Бородін, "Сила людей" – 2,7%.
- Юрій Хотлубей, самовисуванець – 1,5%.
- Лідія Муглі, самовисуванка – 1,3%.
- Юлія Башкірова, "За майбутнє" – 04%.
- Інший кандидат – 4,3%.
- Важко відповісти – 7,2%.
Рейтинг партій до міської ради
У рейтингу до міської ради теж лідирує партія чинного мера "Блок Вадима Бойченка".
- "Блок Вадима Бойченка" – 49% готові віддати свої голоси.
- ОПЗЖ – 20,7%.
- "Слуга народу" – 5,1%.
- "Партія Шарія" – 4,9%.
- "Європейська Солідарність" – 2,2%.
- "Сила людей" – 1,4%.
- "Батьківщина" – 1,1%.
- "Наш край" – 0,8%.
- "За майбутнє" – 0,7%.
- "Голос" – 0,4%.
- "Радикальна партія" – 0,4%.
- Інша партія – 0,9%.
- Важко відповісти – 7,4%.
Як обиратимуть місцевих кандидатів та мерів / Інфографіка 24 каналу
Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня. Всі деталі щодо перебігу передвиборчої кампанії та про її особливості читайте за посиланням на сайті 24 каналу.