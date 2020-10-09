За понад 2 тижні до виборів мер Маріуполя Вадим Бойченко має всі шанси розпочати чергову каденцію міського голови. Конкуренцію йому може нав'язати Володимир Клименко. Серед партій містяни найчастіше підтримують "Блок Вадима Бойченка" й "Опозиційну платформу – За життя".

Про рейтинги партій і кандидатів у мери Маріуполя розповідає 24 канал. Так, найсвіжіше опитування стосовно електоральних уподобань жителів Маріуполя соціологічна група "Рейтинг" провела з 18 по 24 вересня.

Цікаво Хто балотується в мери Маріуполя: список кандидатів

Рейтинг кандидатів у мери Маріуполя:

Так, згідно з опитуванням, мешканці міста мають намір проголосувати за чинного мера Вадима Бойченка на місцевих виборах.

Рейтинг кандидатів у мери Маріуполя:

Вадим Бойченко, "Блок Бойченка", чинний мер – 65,6%.

Володимир Клименко, ОПЗЖ – 10,8%.

Артур Андрощук, "Партія Шарія" – 3,7%.

Максим Бородін, "Сила людей" – 2,7%.

Юрій Хотлубей, самовисуванець – 1,5%.

Лідія Муглі, самовисуванка – 1,3%.

Юлія Башкірова, "За майбутнє" – 04%.

Інший кандидат – 4,3%.

Важко відповісти – 7,2%.

Зверніть увагу! Для участі у виборах офіційно зареєструвалися виділені кандидати. Також соцопитування не проводилося щодо таких кандидатів, як В’ячеслав Аброськін та Юрій Тернавський.

Рейтинг партій до міської ради

У рейтингу до міської ради теж лідирує партія чинного мера "Блок Вадима Бойченка".

"Блок Вадима Бойченка" – 49% готові віддати свої голоси.

ОПЗЖ – 20,7%.

"Слуга народу" – 5,1%.

"Партія Шарія" – 4,9%.

"Європейська Солідарність" – 2,2%.

"Сила людей" – 1,4%.

"Батьківщина" – 1,1%.

"Наш край" – 0,8%.

"За майбутнє" – 0,7%.

"Голос" – 0,4%.

"Радикальна партія" – 0,4%.

Інша партія – 0,9%.

Важко відповісти – 7,4%.



Як обиратимуть місцевих кандидатів та мерів / Інфографіка 24 каналу

Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня. Всі деталі щодо перебігу передвиборчої кампанії та про її особливості читайте за посиланням на сайті 24 каналу.