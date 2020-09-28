На должность городского головы Мариуполя баллотируются 5 кандидатов. Кроме действующего мэра Вадима Бойченко, на выборы идут Юрий Тернавский, Максим Бородин, Юрий Хотлубей и Вячеслав Аброськин.

Подробнее о кандидатах в мэры Мариуполя рассказывает 24 канал.

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Кто заявил о намерении баллотироваться:

Действующий городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Общественный деятель Юрий Тернавский;

Действующий депутат городского совета Мариуполя от партии "Сила людей" Максим Бородин.

Бывший городской голова Мариуполя Юрий Хотлубей.

Бывший заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Что известно о кандидатах

Вадим Бойченко – действующий мэр Мариуполя

В 2015 году Вадим Бойченко получил кресло городского головы Мариуполя. Тогда он набрал 72,8% голосов избирателей, а его ближайший конкурент Юрий Тернавский – лишь 8,4%. Его связывают с известным украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Однако сам Бойченко это отрицает и убеждает, что даже не знаком с Ахметовым.

По информации общественного движения "Честно", Бойченко является фигурантом антикоррупционного расследования. Дело в том, что власти Мариуполя выделили почти 2 миллиона гривен на годовую подписку газеты "Приазовский рабочий" без проведения тендера. Она принадлежит олигарху Ахметову.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко своим распоряжением решил направить 1 999 819 гривен на подписку газеты за средства, предусмотренные в бюджете на социальную защиту населения.



Вадим Бойченко – действующий мэр Мариуполя / Фото "Корреспондент.net"

Юрий Тернавский – общественный деятель

Еще один кандидат в мэры Мариуполя Юрий Тернавский. Он родился 26 марта 1968 года в городе Мариуполь. Имеет высшее образование, а также является автором и соавтором нескольких книг, учебных пособий и более 50 научных статей по организации работы предприятий торговли.

Работал заместителем генерального директора и начальником управления общественного питания и торговли на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Сейчас Тернавский является председателем правления группы предприятий "УГХТ" и "Экоильичпродукт".



Юрий Тернавський – общественный деятель / Фото УНН

Максим Бородин – действующий депутат городского совета Мариуполя

С 2016 года Максим Бородин является председателем фракции "Сила людей" в Мариупольском городском совете. Примерно 15 лет кандидат в мэры Мариуполя занимался развитием частного бизнеса. Он известен своей общественной деятельностью и борьбой за экологию.

15 декабря 2012 года Бородин организовал первый массовый в Мариуполе экопротест "Дайте кислорода!". 28 апреля 2012 года был главным координатором по Мариуполю проекта "Сделаем Украину чистой!" и организовал первую масштабную уборку Приморского парка.

В своей программе он акцентирует внимание на борьбе с экологическим загрязнением промышленных городов Украины.



Максим Бородин – действующий депутат городского совета Мариуполя / Фото "Украинской правды"

Юрий Хотлубей – бывший городской глава Мариуполя

76-летний Юрий Хотлубей уже был городским головой Мариуполя. Его избрали на эту должность еще в 1998 году. Как пишет LB, В 2014 году Юрий Хотлубей выступал против "того, что происходило на Майдане, когда в правоохранителей бросали коктейли Молотова, а митингующие разбирали брусчатку".

Он организовал командировку сотен коммунальщиков на антимайдановский митинг в Киев в январе 2014 года. Отсутствие коммунальщиков в Мариуполе привело к коллапсу, когда город занесло снегом, а бороться со стихией было некому.

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Хотлубей заявлял, что был откровенно против той политики, которую пропагандировали на пророссийских митингах в Мариуполе. Хотя носил георгиевскую ленту и присутствовал в момент, когда сторонники "ДНР" снимали флаг Украины с флагштока у мариупольского горсовета и вешали флаг России.

Впоследствии он принимал активное участие в мероприятиях в поддержку единства Украины и создания оборонительных укреплений Мариуполя. По его инициативе в августе 2014 года было снесено в городе два памятника Ленину.



Юрий Хотлубей – бывший городской голова Мариуполя / Фото Интерфакс-Украина

Вячеслав Аброськин – бывший заместитель главы Нацполиции Украины

Бывший заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин родился в 1973 году в России. Свою карьеру Аброськин начал в 1994 году. Тогда его назначили оперуполномоченным отделения уголовного розыска в Севастополе. Работе в уголовном розыске посвятил все последующие 20 лет.

9 ноября 2014 года приказом министра МВД Украины назначен на должность начальника Главного управления МВД Украины в Донецкой области. Следующее повышение Аброськин получил уже через год – в 2015 году он стал начальником Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Уже в июле 2017 году Аваков назначил его первым заместителем главы Национальной полиции Украины по представлению главы Нацполиции Сергея Князева. Аброськин уволился в 2019 году.



Вячеслав Аброськин – бывший заместитель главы Нацполиции Украины / Фото " Думская"