По данным ЦИК, явка на местных выборах составляет рекордно низкие 36,88%. То есть, возможностью проголосовать воспользовались 10,5 миллионов украинцев. На выборы не пришли 2 категории людей. В частности те, кто побоялся идти из-за пандемии, а также те, кто сделал это по политическим причинам.

Этим вызваны те результаты местных выборов, которые сейчас наблюдаются. Такое мнение в эфире 24 каналу выразила народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун.

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По ее словам, к первой категории украинцев, которые не пришли на выборы, относятся:

те, кто болеют COVID-19;



избиратели, которые боялись заразиться коронавирусом на участках;



те, кто имеют предпосылки к сложному течению болезни.

"Поэтому мы не можем их ни в чем обвинять", – отметила она.

Однако есть украинцы, которые не пришли голосовать по политическим причинам. Это избиратели, которые сильно разочаровались тем, что происходило в стране во времена президентства Зеленского.

Думаю, это в полной мере объясняет, что партия власти, которая имела феноменальные уровни поддержки еще год назад, сейчас получила очень низкие показатели,

– подтвердила Инна Совсун.

Нардеп считает это отзвуком невыполненных чрезмерных обещаний действующей партии власти. В частности, большая часть тех, кого удалось мобилизовать на президентские и парламентские выборы, как протестный электорат, отмечали сейчас, что не видят смысла идти на выборы.

Во сколько городских и областных советов проходит "Голос"

Депутат рассказала, что сейчас все данные о результатах выборов только сводятся. И отметила, что "Голос" баллотировался не в каждом регионе, а только там, где были сильные команды и шансы пройти.

В партии пока довольны результатами в отдельных регионах.

"В Киеве, Черкассах у нас очень высокий показатель. Наш кандидат выходит во второй тур мэрских выборов с хорошими шансами выиграть. Речь идет о Викторе Евпаке", – сообщила Инна Совсун.

Она отметила, что "Голос" проходит в городской совет Львова, Тернополя. И также партия получила отдельных депутатов в Донецкой области. И подытожила, что кандидат в мэры Киева Сергей Притула показал достойный результат.

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Данные экзитполов в Киеве / Инфографика 24 канала