За даними ЦВК, явка на місцевих виборах становить рекордно низькі 36,88%. Тобто, можливістю проголосувати скористались 10,5 мільйонів українців. На вибори не прийшли 2 категорії людей. Зокрема ті, хто побоявся йти через пандемію, а також хто зробив це з політичних причин.

Цим викликані ті результати місцевих виборів, які наразі спостерігаються. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун.

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За її словами, до першої категорії українців, які не прийшли на вибори, належать:

ті, хто хворіють на COVID-19;

виборці, які боялися заразитися коронавірусом на дільницях;

ті, хто мають передумови до складного перебігу хвороби.

"Тому ми не можемо їх ні в чому звинувачувати", – зауважила вона.

Однак є українці, які не прийшли голосувати з політичних причин. Це виборці, які сильно розчарувалися тим, що відбувалося в країні за часів президентства Зеленського.

Думаю, це повною мірою пояснює, що партія влади, яка мала феноменальні рівні підтримки ще рік тому, зараз отримала дуже низькі показники,

– ствердила Інна Совсун.

Нардепка вважає це відголосом невиконаних надмірних обіцянок чинної партії влади. Зокрема, велика частина тих, кого вдалось мобілізувати на президентські й парламентські вибори, як протестний електорат, наголошували зараз, що не бачать сенсу іти на вибори.

У скільки міських та обласних рад проходить "Голос"

Депутатка розповіла, що наразі всі дані щодо результатів виборів лише зводяться. І зазначила, що "Голос" балотувався не в кожному регіоні, а лише там, де були сильні команди і шанси пройти.

У партії наразі задоволені результатами в окремих регіонах.

"В Києві, Черкасах у нас дуже високий показник. Наш кандидат виходить в другий тур мерських виборів з хорошими шансами виграти. Мовиться про Віктора Євпака", – повідомила Інна Совсун.

Вона відзначила, що "Голос" проходить в міську раду Львова, Тернополя. І також партія отримали окремих депутатів на Донеччині. І підсумувала, що кандидат в мери Києва Сергій Притула показав достойний результат.

Більше про те, як проголосували виборці у великих містах України – читайте тут.



Дані екзит-полів у Києві / Інфографіка 24 каналу